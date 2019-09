TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 12/09/2019 10:02 | aggiornato 12/09/2019 10:07

Sono la coppia più amata della serie, e certamente due fra i personaggi favoriti dal pubblico. Carol e Daryl saranno protagonisti di grandi momenti insieme nella stagione 10 di The Walking Dead, dal 7 ottobre su FOX. Parola di Angela Kang.

Si chiamano così: Caryl. Da sempre, i fan di The Walking Dead che caldeggiano il loro ritorno di fiamma - soprattutto dopo la rottura di Carol con Ezekiel e il nuovo sviluppo sentimentale del Re con Michonne - li hanno battezzati in questo modo, unendo i loro nomi.

E stando alle dichiarazioni rilasciate dalla showrunner Angela Kang, la coppia Caryl sarà protagonista di grandi momenti nella stagione 10, in arrivo dal 7 ottobre su FOX. Definendola come una delle relazioni più forte viste nella serie, la Kang ha parlato della coppia anticipando che vivrà dei bei momenti.

Si fidano l'uno dell'altra, si vogliono bene, sono davvero migliori amici. Ovviamente ci sono molti fan che sperano in qualcosa di più. Hanno un legame speciale, entrambi hanno un passato traumatico e vengono dal nulla. C'è qualcosa di davvero molto profondo fra loro. Ci sono cose divertenti e poi ci sono cose che diventano piuttosto spinose. Sono solo una parte di questa avventura insieme.

Naturalmente, Angela Kang non ha accennato a un eventuale ritorno di una relazione romantica fra i due, ma ha garantito che ci saranno grandi momenti che coinvolgeranno i due personaggi.

Piacciono al pubblico, e piacciono anche a lei.

Anche Khary Payton, l'interprete di Ezekiel, ha un debole per Carol e Daryl:

Mi piace molto vederli insieme. Stanno così bene insieme. Ci sono alcuni abbinamenti di personaggi che, poiché li seguiamo da così tanto tempo, appnea si trovano insieme in una scena ti fanno percepire la storia fra quei due personaggi. Questa è una delle cose che è stata davvero divertente, per noi, dal punto di vista della scrittura e della produzione. Ogni volta che metti quei due in scena, senti immediatamente tutto il peso delle cose che hanno vissuto sia come individui che come coppia nel corso degli anni. Ci sono alcune cose davvero belle, fra loro.

Non possiamo dargli torto: il motivo per cui il pubblico è così legato a Carol e Daryl viene proprio dalla profondità di un legame costruito nel tempo, attraverso il dolore e il sacrificio, che in qualche modo emerge ogni volta che parlano, o che semplicemente si guardano.

Non credete anche voi?