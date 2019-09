TV News

True Detective 3 in versione Home Video a settembre 2019

di Silvia Artana - 12/09/2019 12:47 | aggiornato 12/09/2019 12:51

Per i fan in cerca di risposte e per quelli che non hanno ancora visto i nuovi episodi, True Detective 3 arriva in versione Home Video a settembre 2019. Un modo unico per (ri)vivere l'indagine dei detective Hayes e West.

Warner Bros. Entertainment Italia

Ha dato delle risposte, ma ha lasciato anche molte questione irrisolte. Per i fan a caccia di indizi sul significato ultimo e profondo di True Detective 3 (e per tutti quelli che non hanno ancora visto i nuovi episodi), è arrivata la versione Home Video dell'ultima stagione. La storia della scomparsa di due bambini e dell'indagine lunga 35 anni di un detective ossessionato dal caso è disponibile da Warner Bros. Entertainment Italia in DVD e Blu-Ray a partire dal 12 settembre 2019. Scritta come le precedenti da Nic Pizzolatto, che ha diretto anche alcuni episodi, True Detective 3 compie un "ritorno alle origini" e racconta una vicenda ambientata nel cuore profondo e selvaggio degli Stati Uniti, sull'Altopiano di Ozark. Il mistero al centro della narrazione si snoda lungo 3 diverse linee temporali (dal 1980 al 2015) e riguarda la sparizione dei fratellini Will e Julie Purcell. Sul caso sono chiamati a indagare gli agenti Wayne Hayes (Mahershala Ali) e Roland West (Stephen Dorff), che finiscono ben presto con il rimanere impigliati in una rete di segreti ed errori. Tra brusche frenate e ripartenze, l'indagine deflagra nell'esistenza dei due detective e diventa una vera e propria ossessione per Hayes, che continuerà a cercare la verità per tutta la vita. Anche quando la demenza senile inizierà a confondere i suoi ricordi. O forse a renderli più chiari, in stordenti sprazzi di lucidità. Warner Bros. Entertainment Italia True Detective 3 arriva a settembre 2019 in versione Home Video in DVD e Blu-Ray Oltre a ripercorrere gli eventi degli 8 episodi che compongono la stagione, la versione Home Video presenta diversi contenuti speciali. Nello specifico, nei DVD (3 dischi) e nel Blu-Ray (3 dischi) è possibile trovare: Progettare le decadi: ricreare i vari decenni in cui è ambientata la stagione

La musica della stagione 3: una conversazione con Nic Pizzolatto e T Bone Burnett

Extended cut del finale: Versione estesa del finale di stagione con scene estese e inedite

Scene Eliminate: scene inedite della serie Per i fan vecchi e nuovi, un modo unico di (ri)vivere l'indagine dei detective Wayne Hayes e Roland West.