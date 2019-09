Venom 2: le riprese dovrebbero cominciare molto presto

CinemaFumetti

12/09/2019

Sembra che il prossimo novembre Tom Hardy sia atteso sul set di Venom 2!

Sembra essere quasi tutto pronto per l'inizio delle riprese del sequel di Venom. Secondo il sito specializzato Production Weekly, Sony Pictures avrebbe fissato l'inizio della produzione di Venom 2 per il 25 novembre 2019 con il titolo provvisorio di Fillmore. L'uscita del film nei cinema statunitensi è invece fissata per il 2 ottobre 2020.

Sulla sedia da regista si accomoderà Andy Serkis, che per questo secondo capitolo prenderà il posto di Ruben Fleischer (Zombieland: Doppio Colpo) che ha diretto Venom nel 2018.

Serkis ha già parlato del progetto, promettendo di impegnarsi per realizzare un pezzo di storia del cinema! L'indimenticabile Gollum della trilogia de Il Signore degli Anelli è uno dei massimi esperti della tecnica del motion capture e ciò potrebbe agevolare la realizzazione degli effetti speciali e, ovviamente, la performance sul set di Tom Hardy.

L'attore britannico tornerà nei panni di Eddie Brock, ovvero di colui che "ospita" il simbionte Venom.

Nel cast di Venom 2 tornerà Michelle Williams nei panni di Anne Weying, la fidanzata di Eddie. Inoltre, probabilmente come primo antagonista, ci sarà Woody Harrelson nei panni dello spietato assassino Cletus Kasady. Quest'ultimo è già apparso nella scena dei titoli di coda del primo film, quando Eddie - in qualità di giornalista - lo va a intervistare in prigione. Nei fumetti, così come dovrebbe accadere nel prossimo film, Kasady si unisce al simbionte, dando vita a Carnage, un essere letale che amplifica la natura psicopatica e sadica del suo ospite.

HD Marvel Comics Carnage nei fumetti Marvel

Chissà se nello scontro tra Venom e Carnage si inserirà qualcuno come Peter Parker (che doveva già apparire nel primo film) e il Vampiro Vivente Morbius (interpretato da Jared Leto nel prossimo film Sony), per iniziare ad ampliare l'universo cinematografico condiviso Sony incentrato sui personaggi Marvel.