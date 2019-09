Video gameplay per Resident Evil Project Resistance: paura di gruppo da Capcom

Videogames

Il nuovo spin-off della celebre saga survival horror scopre le sue carte in occasione del Tokyo Game Show 2019. E invita tutti i fan a partecipare a una Closed Beta online.

È stata una Capcom senza freni quella che si è esibita in occasione del Tokyo Game Show 2019.

L'ultima edizione della fiera videoludica più importante del Giappone è stata infatti un'occasione ghiottissima per il colosso di Osaka di dare in pasto a pubblico e stampa il suo ultimo progetto legato alla saga survival horror di Resident Evil. Progetto che nasce con velleità multiplayer, discostandosi così dai capitoli principali. E che, dopo il primo teaser trailer di presentazione, torna alla ribalta con una valanga di video, tra filmati in cinematica e gameplay.

Il primo è visibile in testata di articolo, e ci immerge nelle atmosfere di Project Resistance - questo il nome. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One in una data ancora da annunciare, sviluppato dai ragazzi di NeoBards Entertainment.

Come le ipotesi della community suggerivano - e come suggeriscono gli scampoli di giocato reperibili dal TGS di quest'anno -, Resident Evil Project Resistance si propone come una nuova esperienza di gioco survival horror online 1vs4 - dunque dal multiplayer asimmetrico - ambientata nel mondo di Resident Evil. Potremo scegliere se vestire i panni di un Mastermind o di un Sopravvissuto, nel tentativo di fuggire da una struttura piena di trappole e pericoli di ogni genere.

Il Mastermind, in particolare, rapisce giovani ragazzi con l'obiettivo di reperire dati su come i soggetti reagiscono davanti alla paura. Tuttavia, non affronta i Sopravvissuti direttamente, ma li osserva tramite le telecamere di sicurezza e installa trappole di ogni genere per impedirne la fuga.

Passando ai Sopravvissuti, sappiamo che si tratta di un gruppo di ragazzi appartenenti a realtà differenti, catturati dalla Umbrella e usati come cavie in terribili esperimenti. Il loro scopo ultimo è naturalmente quello di fuggire, sfruttando le loro abilità per collaborare ed abbattere le fameliche creature in campo.

Capcom, in aggiunta, ha annunciato che i membri del programma Xbox Insider e Resident Evil Ambassodor possono iscriversi già da ora alla Closed Beta che si terrà su PlayStation 4 e Xbox One dal 4 al 7 ottobre. Potete effettuare l'iscrizione a questo link, fino al 18 settembre.