Yakuza: Like a Dragon mostra storia e personaggi nel nuovo trailer

Il franchise "criminale" di SEGA torna con un nuovo e rivoluzionario capitolo. E festeggia i suoi primi 15 anni!

Sono passati ben 15 anni da quando SEGA presentò al mondo il primo capitolo di Yakuza. Erano i tempi dell'indimenticabile PlayStation 2, e la compagnia giapponese metteva in scena una avventura action con sequenze da picchiaduro a scorrimento in cui immergerci nella vita criminale di un membro della mafia nipponica.

Il resto è storia, tra alti e bassi qualitativi e di claudicante distribuzione occidentale per gli episodi successivi. Per un franchise che, allo stato attuale, può dirsi senza paura di esagerare una delle stelle più brillanti del variegato firmamento videoludico.

Proprio in occasione dell'anniversario, la casa di Sonic ha annunciato di essere la lavoro su Yakuza: Like a Dragon, protagonista di un coinvolgente trailer visibile in testata di articolo. Il filmato di permette di immergerci nelle atmosfere di un titolo che promette di dare una svecchiata ai canoni della saga, proponendosi come una sua vera e propria rivisitazione. Da vivere a portata di pad solo su PlayStation 4 a partire dal 16 gennaio 2020 - almeno in Giappone, con l'uscita occidentale fissata al prossimo anno in una data ancora da definire.

Like a Dragon introduce un nuovo protagonista principale per la prima volta dall'inizio della serie, Ichiban Kasuga, un membro di basso livello della yakuza che cerca di dimostrare il proprio potenziale. Questo nuovo capitolo segue Ichiban Kasuga e il suo eterogeneo gruppo di improbabili alleati mentre tentano di raggiungere uno status più elevato in questo moderno dramma umano. La maggior parte del gioco si svolgerà a Ijincho in Yokohama, un'ambientazione su larga scala realizzata accuratamente dal team di sviluppo.

Non solo, il combat system di Yakuza: Like a Dragon ha subito una profonda revisione, combinando l'azione da rissa ereditata dai precedenti Yakuza a un battle system a turni in stile RPG con un intero party di personaggi su schermo.

Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista principale.