Alexandra Daddario vorrebbe interpretare Catwoman (o entrare nel cast di Black Adam)

di Marcello Paolillo - 13/09/2019 11:02 | aggiornato 13/09/2019 11:07

L'attrice Alexandra Daddario si è detta emozionata dal fatto che i fan abbiano pensato a lei per il ruolo di Catwoman nel prossimo The Batman di Matt Reeves, non escludendo la volontà di prendere parte anche a Black Adam con The Rock.

Al momento c'è ancora uno stretto riserbo circa il cast di attori che prenderà parte a The Batman, il nuovo film standalone diretto da Matt Reeves e dedicato all'Uomo Pipistrello interpretato per la prima volta da Robert Pattinson.

Tra i vari villain che la pellicola presenterà al pubblico, dovrebbe fare capolino anche il personaggio di Catwoman, alias Selina Kyle, già portato al cinema da Michelle Pfeiffer e Anne Hathaway rispettivamente in Batman: Il Ritorno di Tim Burton (1992) e Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno di Christopher Nolan (2012).

Nelle ultime settimane, i fan hanno iniziato a fantasticare sul fatto che il ruolo della donna gatto dei fumetti DC creata da Bob Kane e Bill Finger nel 1940 possa essere assegnato ad Alexandra Daddario, attrice vista in film come Baywatch, Percy Jackson e Non aprite quella porta 3D.

Ora, in un'intervista a ComicBookMovie, la Daddario è stata interrogata sull'argomento, esprimendo il proprio consenso nell'eventualità che gli venga offerta la parte nel prossimo film di Reeves.

Oh, non sapevo che i fan mi volessero come Catwoman. Figo! Guarda, ovviamente amerei unirmi a qualsiasi universo cinematografico. Penso che questi ruoli siano davvero molto molto interessanti. Penso che facciano grandi cose per le carriere delle persone, ed è sempre divertente essere in un grande film di quel genere. Non mi piace però pensare a un ruolo prima di avere un’audizione. Non amo impegnarmi troppo in qualcosa che ancora non ho, ma di certo sarebbe stupido da parte mia dire 'No, non lo voglio fare'. Penso che sarebbe veramente fantastico e ringrazio i fan per aver pensato a me!

Ma non solo: la star ha anche parlato della possibilità di lavorare nuovamente con Dwayne 'The Rock' Johnson, dopo l'esperienza avuta con lui sul set di San Andreas e Baywatch, magari proprio in Black Adam, spin-off della saga di Shazam! attualmente in preproduzione e diretto con molta probabilità da Jaume Collet-Serra.

Ma certo! Sarebbe sciocco per me dire di no. Adoro lavorare con Dwayne, adoro il suo team e quei progetti sono stati incredibilmente divertenti. Ho fatto un paio di blockbuster e penso che sia davvero divertente. I set sono fantastici, adoro fare acrobazie e tutto il resto. È divertente ed è eccitante. Sarebbe fantastico ma, come ho già detto, è difficile pensarci quando ancora non hai ricevuto un'offerta, non trovate?

Ricordiamo in ogni caso che The Batman arriverà nei cinema americani il 25 giugno 2021.