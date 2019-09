Another World e Flashback tornano in una compilation retro da non perdere

Videogames

di Stefania Sperandio - 13/09/2019 11:54 | aggiornato 13/09/2019 11:58

Il retrogaming è definitivo nella nuova collezione che include in un unico acquisto i grandi classici Another World e Flashback, in arrivo su tutte le console domestiche.

1 condivisione

Gli appassionati di retrogaming avranno presto un nuovo cofanetto da aggiungere alla loro collezione: Microids ha infatti annunciato ufficialmente la compilation che includerà in un'unica confezione Another World e Flashback, due classici del panorama videoludico.

Il ritorno di Another World

Nel primo titolo, uscito originariamente nel 1991 e recentemente rivisitato, il giocatore veste i panni di Lester Knight Chaykin, scienziato che – dopo un esperimento finito male – si ritrova a varcare le soglie dello spazio e del tempo. Proiettato in un pianeta ostile, l'uomo è chiamato a usare ogni mezzo a sua disposizione per sopravvivere, ma scopre anche l'amicizia di un alieno.

HD Eric Chahi Another World torna in uno speciale cofanetto che includerà anche Flashback

Another World, che si ripropone con risoluzione in HD ma con una direzione artistica fedele a quella del gioco originale, vanta tre livelli di difficoltà e la possibilità, qualora lo preferiste, di giocare anche con la grafica originale.

Bentornato, Flashback

Uscito nel 1992, Flashback vi pone nei panni dello scienziato Conrad B. Hart, che nell'anno 2142 si ritrova misteriosamente su Titano, il satellite di Saturno, ora abitato da terrestri. Per qualche motivo, lo scienziato non riesce a ricordare come sia finito lì, ma ben presto si rende conto di essere stato rapito e di dover trovare un modo di tornare sulla Terra.

HD Paul Cuisset Un'immagine di gioco da Flashback, che torna anche in uno speciale cofanetto con Another World

In questa riedizione del gioco è proposta la versione Director's Cut, che include due scene extra rispetto all'originale. Inoltre, la colonna sonora è stata rimasterizzata ed è possibile ascoltarla anche on demand nella modalità Jukebox.

Another World + Flashback

La nuova uscita dei due giochi è stata combinata da Microids in un cofanetto che li includerà entrambi, destinato anche in formato fisico a PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'appuntamento è stato fissato per il 21 novembre prossimo, con il PEGI che consiglia l'esperienza ai giocatori dai dodici anni in su.

HD Microids Another World e Flashback torneranno in un unico cofanetto su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Siete già pronti a concedervi un po' di retrogaming in compagnia di Another World e Flashback?