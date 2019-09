C'era una volta a... Hollywood: Tarantino sceglie e commenta 8 film che l'hanno ispirato, in arrivo in TV

Cinema

di Francesco Ursino - 13/09/2019 10:02 | aggiornato 13/09/2019 10:06

Il regista americano porta in TV i film che lo hanno ispirato maggiormente per la creazione della sua ultima pellicola, tra road movie e western anni '60.

2 condivisioni

Quentin Tarantino sbarca in RAI. A partire dal prossimo 16 settembre, infatti, Rai Movie e Rai 4 trasmetteranno otto film che hanno ispirato il regista americano per la scrittura di C’era una volta a… Hollywood, pellicola in arrivo in Italia il prossimo 18 settembre.

Prima di ogni film, come si legge sul comunicato dell’ufficio stampa RAI, Tarantino introdurrà i temi principali. Alla fine delle pellicole, inoltre, il regista tornerà a parlare per un breve commento finale.

⚡️Quentin Tarantino su @raimovie e @Raiquattro.

Dal #16settembre una rassegna di otto film scelti e commentati dal regista.

La programmazione ➡ https://t.co/PPPkNQk2Pq pic.twitter.com/zkRgVvZnEx — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 12, 2019

Questa è la lista dei film coinvolti.

Programmazione Rai Movie

Lunedì 16 settembre, ore 21:10: Il sentiero della violenza di Phil Karslon (Usa, 1958 - western)

Lunedì 16 settembre, in seconda serata: I pistoleri maledetti di William Witney (Usa, 1965 - western)

Martedì 17 settembre, ore 21:10: Fiore di cactus di Gene Saks (Usa, 1969 - commedia)

Mercoledì 18 settembre, ore 21:10: Bob & Carol & Ted & Alice di Paul Mazursky (Usa, 1969 - commedia drammatica)

Giovedì 19 settembre, ore 21:10: L’amante perduta di Jacques Demy (Usa, 1969 - dramma)

Sabato 21 settembre, ore 21:10: Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm di Phil Karslon (Usa, 1968 - thriller/azione)



Programmazione Rai4

Venerdì 20 settembre, ore 21:15: Easy Rider di Dennis Hopper (Usa, 1969 - dramma)

Venerdì 20 settembre, in seconda serata: L’impossibilità di essere normale di Richard Rush (Usa, 1970 - commedia drammatica)

La selezione di pellicole operata da Tarantino spazia tra i generi, andando dal western alla commedia. Secondo il regista si tratta di esempi di film di successo ambientati nello stesso periodo in cui prende piede la storia di C’era una volta a… Hollywood, che si svolge nel 1969. E non è un caso, allora, che una delle opere proposte sia anch’essa protagonista di primo piano all’interno della storia ideata da Tarantino.

Si tratta di "Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm", opera in cui recitava Sharon Tate, la sfortunata attrice uccisa dai seguaci di Charles Manson e che nella pellicola di Tarantino è portata in scena da Margot Robbie. In una cilp in italiano del film diffusa recentemente, è possibile osservare Sharon mentre tenta di entrare al cinema Bruin di Los Angeles, che sta proiettando proprio il lungometraggio di Karlson.

Cosa ne pensate della lista di film stilata da Quentin Tarantino?