Dark Army, nuovo film sui mostri Universal in arrivo

di Paola Pirotti - 13/09/2019 10:39 | aggiornato 13/09/2019 10:44

Il regista Paul Feig riunirà un'armata di mostri dei classici in Dark Army, misterioso progetto di Universal, dopo Invisible Man.

Universal è pronta a presentarci un altro dei suoi mostri.

Dopo La Mummia con Tom Cruise nel 2017 e in attesa di Invisible Man, le cui riprese sono in corso, arriva la notizia del rilascio di un'altra creatura direttamente dal laboratorio di casa Universal. Si tratta di Dark Army e non sarà un film come gli altri. Al timone del progetto ci sarà Paul Feig, regista de Le Amiche della Sposa e dell'attesa commedia romantica natalizia Last Christmas.

Sebbene si sappia ancora poco di Dark Army, le prime indiscrezioni riportate da Deadline parlano di un film con al centro diversi personaggi del mondo mostruoso di Universal, uniti a personaggi originali ideati da Feig, che si occuperà anche della sceneggiatura.

Pare, infatti, che l'idea per Dark Army sia nata proprio dal regista americano, che avrebbe convinto la casa di produzione dei mostri a dargli una possibilità. Per adesso non è chiaro quanto questo nuovo film sia effettivamente legato al Monster Universe, ma si spera di scoprirlo a breve.

Il flop de La Mummia ha fatto sì che Universal ritirasse l'idea iniziale di dare vita ad una sorta di franchise sui mostri dei classici, mettendo da parte anche il progetto de La moglie di Frankenstein con Javier Bardem e Angelina Jolie. Ciò nonostante, la celebre compagnia ha deciso di dare la possibilità a registi appassionati di produrre dei film non legati tra loro – come sta succedendo con L'Uomo Invisibile diretto da Leigh Whannell.

La decisione di mettere da parte il franchise e dedicarsi a degli standalone potrebbe dare l'occasione a Universal di far rivivere il mito dei classici con risultati intriganti. Ma per scoprire se questa scelta avrà successo dovremo aspettare il 2020, con l'uscita di Invisible Man.