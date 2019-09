I film al cinema nel weekend del 14 e 15 settembre 2019

Cinema

di Silvia Artana - 13/09/2019 12:24 | aggiornato 13/09/2019 12:26

Emozionanti storie vere, cartoon scatenati, documentari, thriller, titoli drammatici e tanto altro ancora. Il weekend al cinema del 14 e 15 settembre è caratterizzato da una programmazione ricchissima.

L'autunno si avvicina a grandi passi e il ritmo delle uscite in sala cresce vertiginosamente. Nel fine settimana in arrivo, sul grande schermo approdano ben 10 nuovi titoli, tra cui il cartoon Angry Birds 2, il biopic Tolkien e la storia d'attualità Vox Lux.

Animazione

Angry Birds 2

Animazione - Finlandia, USA, 2019 - Durata 96 Min.

Birds e Pigs sono costretti a unire le forze quando un nuovo nemico compare all'orizzonte a minacciare la loro stessa esistenza. Zeta, un misterioso uccello viola proveniente da un'isola ghiacciata, vuole portare un eterno inverno e cambiare faccia alla realtà. Red, Chuck e la sua sveglia sorella Silver, Bomb e Grande Aquila partono in missione con Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Ma la collaborazione non sarà facile...

Il cartoon è diretto da Thurop Van Orman e John Rice e nella versione originale conta sulle voci di Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Peter Dinklage, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Zach Woods.

Biografici

Tolkien

Biografico, Drammatico - USA, 2019 - Durata 112 Min.

Poco più che 20enne, J.R.R. Tolkien si ritrova catapultato nell'inferno del fronte durante la Grande Guerra. Mentre è in trincea, il futuro autore de Il Signore degli Anelli ripensa alla propria giovinezza. Gli studi, i primi amori, i litigi e soprattutto la profonda amicizia con un gruppo di emarginati compagni di scuola, con i quali nasce un legame unico. Un legame che, insieme alla fascinazione per il folklore germanico e scandinavo, lo ispirano a scrivere la sua opera più grande.

Diretta da Dome Karukoski, la pellicola annovera nel cast Nicholas Hoult, Lily Collins, Mimi Keene, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris, Craig Roberts, Derek Jacobi, Laura Donnelly, Colm Meaney, Patrick Gibson, Anthony Boyle, Tom Glynn-Carney, Harry Gilby.

Commedie

Good Boys - Quei cattivi ragazzi

Commedia - USA, 2019 - Durata 95 Min.

Max è stato invitato al suo primo Kiss Party ed è completamente in preda al panico. Il ragazzino non ha mai baciato nessuno e non ha alcuna idea di come comportarsi. In cerca di aiuto, si rivolge ai suoi migliori amici: Thor e Lucas. Insieme, i 3 decidono di utilizzare il drone del padre di Max per spiare i fidanzatini adolescenti dei dintorni e... farsi una cultura. Ma il piano si rivela un pozzo senza fondo di problemi. I ragazzini perdono il drone e si cacciano in un guaio dietro l'altro per recuperarlo prima che il padre di Max torni a casa e scopra cosa è successo.

Il film è diretto da Gene Stupnitsky e conta sulla presenza di Jacob Tremblay, Brady Noon, Keith Williams, Molly Gordon, Enid-Raye Adams, Millie Davis, Midori Francis, Retta, Will Forte, Lil Rel Howery.

Grandi bugie tra amici

Commedia - Francia, 2019 - Durata 125 Min.

Sono passati 3 anni dall'ultima riunione tra amici e Max ha deciso di andare nella sua casa al mare per staccare la spina e... non pensare. Ma la "banda" gli fa un'improvvisata e lo raggiunge per festeggiare insieme i suoi 60 anni. Peccato che Max non ne abbia alcuna voglia. Nel tempo trascorso dall'ultima volta che si sono visti tutti, sono accadute cose che hanno cambiato la sua vita e anche lui. Si è separato da Véro, ha litigato con Eric e fa ancora fatica ad accettare la morte di Ludo. Inoltre, un segreto angosciante gli pesa sul cuore.

Diretta da Guillaume Canet, la pellicola (che è il seguito di Piccole bugie tra amici del 2010) è interpretata da François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, José Garcia.

Tutta un'altra vita

Commedia - Italia, 2019 - Durata 103 Min.

Gianni fa il taxista a Roma, ha una moglie, due figli e una vita monotona da cui sogna di scappare. L'occasione gli si presenta quando una ricca coppia in partenza per una settimana di vacanze alle Maldive dimentica nella sua auto le chiavi della lussuosa villa in cui vive. A quel punto, Gianni si impossessa (temporaneamente) della magione da mille e una notte e della vita del suo proprietario. La decisione lo catapulta in un susseguirsi di incredibili eventi e lo porta a incontrare la bellissima Lola, di cui si innamora perdutamente. Per lei, Gianni è pronto a mollare tutto. Ma quando i legittimi proprietari tornano dalle vacanze, la situazione si complica...

Il film è diretto da Alessandro Pondi e annovera nel cast Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia, Paolo Sassanelli.

Documentari

La mafia non è più quella di una volta

Documentario - Italia, 2019 - Durata 105 Min.

Gli scatti della fotografa 80enne Letizia Battaglia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”, e il film Belluscone. Una storia siciliana, dell'impresario di cantanti neomelodici Ciccio Mira, sono i due poli antitetici dai quali e attraverso i quali si snoda un viaggio non convenzionale dentro la mafia e l'antimafia nella Palermo attuale.

Il documentario porta la firma di Franco Maresco.

Drammatici

La vita invisibile di Euridice Gusmão

Drammatico - Brasile, 2019 - Durata 139 Min.

Rio de Janeiro, 1950. Guida ed Euridice sono due sorelle e vivono in una famiglia fortemente conservatrice. Unitissime e complementari, traggono forza e ispirazione l'una dall'altra. Per Guida, Euridice è una preziosa confidente nelle sue avventure sentimentali. Per Euridice, Guida è fonte di coraggio per perseguire il suo sogno di diventare una pianista professionista. Ma il destino si mette di traverso. Guida fugge in Gracia con un marinaio e quando mesi dopo fa ritorno a casa incinta, il padre la mette al bando e le impedisce di mettersi in contatto con Euridice, che nel mentre è partita per studiare musica in Europa. Divise, lontane e ignare l'una della vita dell'altra, le due giovani affrontano le rispettive esistenze, con la speranza mai abbandonata di ritrovarsi.

Diretta da Karim Aïnouz, la pellicola conta sulla presenza di Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, António Fonseca, Flávia Gusmão, Fernanda Montenegro, Maria Manoella, Cristina Pereira.

Musicali

Vox Lux

Musicale, Drammatico - USA, 2018 - Durata 110 Min.

1999, New Brighton, Staten Island. L'adolescente Celeste sopravvive a una sparatoria nel suo liceo, ma riporta una grave lesione alla spina dorsale. Il tragico episodio e la successiva convalescenza ispirano la giovane e la sorella, Eleanor, a scrivere una canzone, che ottiene un incredibile successo. Celeste diventa una star (mentre Eleanor rimane nell'ombra) e la sua vita cambia radicalmente. Nel bene e nel male.

Il film è diretto da Brady Corbet ed è interpretato da Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jennifer Ehle, Matt Servitto, Natasha Romanova, Daniel London.

Thriller

Strange But True

Thriller, Drammatico - Usa, 2019 - Durata 96 Min.

Melissa e Ronnie vanno insieme al ballo di fine anno e poi trascorrono la notte insieme. Il loro sembra un grande amore, ma sulla strada del ritorno hanno un incidente in macchina e il giovane muore. 5 anni dopo, Melissa si presenta a casa del fratello del suo defunto ex, Philip, e di sua madre, Charlene, dicendo loro che è incinta e che il padre è Ronnie. L'incredibile dichiarazione fa riavvicinare i familiari del suo sfortunato amore, ma innesca anche un domino di eventi dalle conseguenze imprevedibili... e inquietanti.

Diretta da Rowan Athale, la pellicola annovera nel cast Nick Robinson, Amy Ryan, Greg Kinnear, Brian Cox, Margaret Qualley, Connor Jessup, Blythe Danner, Janaya Stephens, Mena Massoud, Sarah Allen, Allegra Fulton, Gina Hiraizumi, Perry Laylon Ojeda.

