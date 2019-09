Romolo Montacchi (Alessandro D'Ambrosi) e Giuly Copulati (Beatrice Arnera) hanno posato per i fotografi insieme alle nuove guest star della seconda stagione, tra cui Giobbe Covatta e Cristiano Malgioglio . A rappresentare il Nord Giorgio Mastrota, mentre Fortunato Cerlino tornerà a vestire i panni di Don Alfonso in rappresentanza di Napoli.

Ludovica Martini nel ruolo di Deborah e Beatrice Arnera in quello di Giuly Copulati in Romolo + Giuly 2

Tantissimi gli ospiti che hanno partecipato all'evento per il lancio della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, in onda da lunedì 16 settembre su FOX

