di Giuseppe Benincasa - 13/09/2019 10:54 | aggiornato 13/09/2019 10:59

Un bulldog francese per il week-end... ma cosa vuoi che succeda?

Apparentemente semplice, il lavoro del dog sitter richiede impegno, dedizione, amore per gli amici a 4 zampe e soprattutto attenzione ai ladri!

La clip, che vi proponiamo in apertura di questo articolo, propone l'incipit del film Il Colpo del Cane, dove Rana (interpretata da Silvia D’Amico) e Marti (Daphne Scoccia) pensano di poter fare dei soldi facili badando per un intero week-end a un bulldog francese di proprietà di una ricca signora (Anna Bonaiuto). La trama della commedia diretta da Fulvio Risuleo vedrà le due amiche dare la caccia al ladro del cane e, per farlo, dovranno ripercorrere le ultime ore trascorse per scoprire il mistero che si nasconde dietro all'improbabile colpo.

HD Vision Distribution La locandina de Il colpo del cane, al cinema dal 19 settembre

Il cast del film

Tra i protagonisti, oltre alle già citate Silvia D'Amico (L'uomo senza gravità, The Place), Daphne Scoccia (Nel bagno delle donne, Palazzo di Giustizia) c'è anche il vincitore del Nastro d'argento e del David di Donatello Edoardo Pesce, che ha vinto entrambi i premi per la sua interpretazione nel film di Matteo Garrone Dogman. Ne Il Colpo del Cane, l'attore di origini romane interpreta un sedicente veterinario, incolpato dalle due ragazze del furto del bulldog francese. Una simpatica coincidenza il fatto che, dopo Dogman, Pesce si ritrova a lavorare in un film con dei cani.

Inoltre, il cast è impreziosito dalla partecipazione straordinaria della già citata Anna Bonaiuto, che ha lavorato con alcuni dei massimi esponenti del cinema italiano come Nanni Moretti (Il Caimano, Tre piani), Paolo Sorrentino (Loro, Il Divo), Ferzan Ozpetek (Napoli Velata), Carlo Verdone (Io, Loro e Lara) e Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico).

Il Colpo del Cane, diretto dal regista romano Fulvio Risuleo (Guarda in alto), sarà nei cinema italiani a partire da giovedì 19 settembre.