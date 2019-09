Il trailer di Midway, il film di Roland Emmerich che sembra un po' Pearl Harbour

Cinema

di Paola Pirotti - 13/09/2019 12:01 | aggiornato 13/09/2019 12:04

Il regista di Stargate e Independence Day, Roland Emmerich, sta per tornare al cinema con un nuovo adrenalinico film ispirato alla celebre Battaglia delle Midway con un numeroso cast stellare.

1 condivisione

È un film che fa già tanto parlare tanto di sé Midway, ultimo lavoro del maestro dei disaster movies, Roland Emmerich.

Sarà forse per il cast stellare o per l’argomento storico, fatto sta che il trailer appena rilasciato promette un nuovo, spettacolare punto di vista sulla celebre Battaglia delle Midway, scontro combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale tra la Marina degli Stati Uniti e quella del Giappone nelle isole che danno il nome all’evento: le Midway.

La battaglia divenne celebre per essere stata una delle poche in cui si combatté quasi completamente con le forze aeree, e questo sembra anche uno dei punti cardine del film di Emmerich.

Ed Skrein, primo Daario Naharis di Game of Thrones, sarà il luogotenente Dick Best della Marina statunitense e verrà affiancato da soldati interpretati da Nick Jonas, Luke Evans, Patrick Wilson, Aaron Eckhart, Dennis Quaid, Woody Harrelson. E ancora, le star della TV Mandy Moore e Darren Criss.

The courage of a few will change the fate of the world. New #MidwayMovie trailer on Thursday. pic.twitter.com/zkIkqdrh70 — Midway Movie (@MidwayMovie) September 10, 2019

Come fa notare SlashFilm, Midway sembra presentarsi esattamente come un nuovo war movie con tanto di patriottismo americano, interpretato, però, da un un bel po’ di attori inglesi (tra cui Luke Evans, Ed Skrein). Un film che ha tutte le carte in regola per continuare a far parlare di sé, nel bene o nel male.

The courage of a few will change the fate of the world. New #MidwayMovie trailer on Thursday. pic.twitter.com/oqZeyzELcN — Midway Movie (@MidwayMovie) September 10, 2019

Il regista tedesco Roland Emmerich si riconferma re indiscusso dei film ad alto tasso di adrenalina e esplosioni. È inevitabile, infatti, fare il paragone con un altro maestro del cinema d’azione: Michael Bay. Pare infatti che Midway fosse un progetto a cui Emmerich lavorava da ben vent’anni, ma che con l’uscita di Pearl Harbor di Michael Bay avesse dovuto metterlo da parte.

Oggi, però, è arrivato il suo momento e Midway sembra del tutto intenzionato a superare il piccolo cult con Ben Affleck e Josh Hartnett. Attraverso i suoi occhi da disaster movie, forse scopriremo la guerra come non l’abbiamo mai vista. E nel frattempo, Emmerich si prepara già al suo prossimo film.

Che Midway riesca a diventare una nuovo cult di Roland Emmerich? La data di uscita americana è fissata per l’8 novembre. Il weekend in cui si festeggia il giorno dei veterani, il Veteran’s Day.