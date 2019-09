Il 'vero' Heisenberg è ricercato per possesso di metanfetamina (ovviamente)

Ricordiamo che Vince Gilligan ci riporterà ad Albuquerque nel film El Camino - Il film di Breaking Bad , vero e proprio sequel dello show di successo con Aaron Paul , il quale riprenderà il ruolo di Jesse Pinkman (amico e partner di Heisemberg nella serie originale), atteso in tutto il mondo dall'11 ottobre 2019 in esclusiva su Netflix.

Molti di voi conosceranno Breaking Bad , l'ormai celebre serie televisiva statunitense ideata da Vince Gilligan e trasmessa dall'emittente via cavo statunitense AMC dal 2008 al 2013. La serie è divenuta con gli anni un vero e proprio fenomeno di culto, dando vita anche una serie spin-off in onda dal 2015, Better Call Saul .

