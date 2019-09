Cinema

di Alice Grisa - 13/09/2019 09:48 | aggiornato 13/09/2019 09:56

Emilia Clarke interpreta un elfo di Natale che sogna il microfono e il palcoscenico nella nuova rom-com Last Christmas, ispirata al famosissimo brano degli Wham!.

Daenerys è pronta a passare da Game of Thrones a Game of Tones, i toni luccicanti e festosi dell’inconfondibile atmosfera natalizia. Avevamo già parlato di Last Christmas, rom-com delle strenne con Emilia Clarke ed Emma Thompson, dal titolo che richiama il celebre brano omonimo degli Wham!.

Emilia Clarke interpreta Kate, una ragazza che ha un lavoro stagionale come elfo di Natale ma sogna di diventare una cantante. Un anno prima è quasi morta per malattia, e da allora non segue nessuna delle prescrizioni mediche: non fa esercizio fisico, mangia junk food ed esagera con l’alcol. La sua vita, tra scelte sbagliate, cinismo e disillusione, subirà uno scossone grazie all’incontro con Tom, un ragazzo che lavora alla mensa dei senzatetto. Insieme a lui, immersa in una Londra sfavillante di luci, Kate riuscirà a trovare la propria strada.

HD Universal Pictures Emilia Clarke è un elfo di Natale in Last Christmas

Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer in italiano della commedia, in cui scopriamo i primi momenti di Kate e di sua madre, un’inedita e divertente Emma Thompson.

HD Universal Pictures Mattatrice del film, Emma Thompson

Henry Golding interpreta Tom e Michelle Yeoh la direttrice del negozio dove Kate lavora come elfo. Dichiaratamente ispirato ai contenuti della canzone degli Wham!, Last Christmas è un film diretto da Paul Feig e l’uscita in Italia è prevista per il 14 novembre 2019.

Siete pronti ad accendervi di magia con questa commedia brillante sotto la neve?