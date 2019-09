La nuova Barbie a tema Día de los Muertos

Curiosità

di Giacinta Carnevale - 13/09/2019 08:57 | aggiornato 13/09/2019 09:02

In onore della tradizionale festività di origini messicane che si svolge in autunno, Mattel ha deciso di lanciare una nuova Barbie in versione Día de los Muertos.

È arrivata in commercio in edizione limitata la nuova Barbie ispirata al Día de los Muertos messicano, il cosiddetto Giorno dei Morti. Mattel, la nota casa statunitense considerata tra i maggiori produttori di giocattoli al mondo, ha scelto di rendere omaggio alla tradizionale festività nazionale che viene celebrata ogni anno in Messico in autunno.

Le famiglie messicane, dal 31 ottobre al 2 novembre, si riuniscono con amici e parenti per ricordare i propri cari defunti. Ancora una volta l'azienda americana si dimostra attenta alle tematiche più delicate e prosegue il suo impegno di celebrare le donne che hanno fatto la storia trasformandosi in un esempio per tutti.

Mattel ha deciso così di vestire la sua bambola come la famosa Catrina, una figura creata dal noto fumettista e illustratore messicano José Guadalupe Posada nel 1912 e diventata il simbolo del Día de los Muertos.

HD Mattel

La nuova Barbie ha il volto dipinto come se fosse un teschio (la figura di Catrina è infatti rappresentata come uno scheletro di donna) seguendo i tradizionali motivi decorativi della festività messicana e indossa un lungo vestito nero ricamato e ornato con farfalle, fiori e teschi.

I capelli della bambola sono raccolti in due trecce e sul capo è poggiata una corona fatta con le calendule, usate per abbellire gli altari, e le iconiche farfalle monarca che sono solite migrare in Messico durante il Día de los Muertos e vengono viste come le anime che fanno ritorno dai propri cari.

HD Mattel

Non è la prima volta che Mattel sceglie di omaggiare un'importante personaggio messicano. Già nel 2018 infatti la società di giocattoli americana aveva lanciato, sempre in edizione limitata, una Barbie ispirata a due grandi donne del Messico: l'artista Frida Khalo e la golfista Lorena Ochoa.

La nuova bambola dedicata al Día de los Muertos è disponibile nei negozi statunitensi e online sul sito ufficiale della casa produttrice dal 12 settembre al prezzo di 75 dollari. Il Día de los Muertos è stata nominata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco.

Anche il duo Disney-Pixar ha celebrato questa festività messicana nel sua pellicola animata Coco, uscita nel 2017 e vincitrice di ben due premi Oscar come Miglior film d'animazione e Miglior canzone per Remember Me.

Via: CBS News.