One Piece: Stampede, ecco il primo trailer doppiato in italiano

Anime Factory presenta il trailer in italiano di One Piece: Stampede, il nuovo film dedicato al famoso manga di Eiichiro Oda.

One Piece: Stampede sta riscuotendo un enorme successo in patria, dove ha già superato un incasso complessivo di 5 miliardi di yen e non accenna a fermarsi. Molto probabilmente, grazie agli introiti al box office internazionale, Stampede potrebbe diventare il film più visto in assoluto dedicato all'opera di Eiichiro Oda.

Stampede si appresta infatti ad arrivare anche in Italia, dove sarà disponibile, con una normale programmazione, dal 24 ottobre grazie ad Anime Factory, etichetta dedicata all'animazione giapponese di Koch Media.

Anime Factory ha fatto da poco uscire proprio il primo trailer con il doppiaggio in italiano, oltre anche al poster ufficiale del film. Il quattordicesimo lungometraggio animato del longevo shonen piratesco è stato realizzato per festeggiare i 20 anni dall'inizio dell'anime, che ha ormai superato i 900 episodi.

La trama di Stampede si svolgerà durante la più grande esposizione mondiale di pirati, realizzata dai pirati stessi. Un vero e proprio festival dedicato alla pirateria dove ovviamente non possono mancare Rufy e la sua ciurma, invitati da Buena Festa, organizzatore e noto come il Signore delle Festività. Qui saranno presenti molti personaggi conosciuti del mondo creato da Oda, come ad esempio gli altri pirati della Peggiore delle generazioni, a cui appartengono anche Rufy e Zoro, e persino alcuni membri infiltrati della Marina, come Smoker e Tashigi.

Avversario principale del film sarà Douglas Bullet, ex membro della ciurma di Gol D. Roger, uno degli avversari più forti che Rufy e il resto della Ciurma di Cappello di Paglia abbiano mai affrontato.

Recentemente l'autore Eiichiro Oda, ha dichiarato in un'intervista che Stampede contiene degli indizi su Raftel, l'ultima isola della Rotta Maggiore dove dovrebbe esserci il misterioso tesoro lasciato da Gol D. Roger, lo One Piece.

Che ne pensate del nuovo lungometraggio animato dedicato a One Piece, andrete a vederlo al cinema?