Cinque grandi film italiani per un solo posto: chi la spunterà?

Con un comunicato ufficiale, ANICA ha reso noti i titoli dei 5 film che concorreranno per rappresentare il cinema italiano alla 92esima edizione della Notte degli Oscar:

La prassi prevede che, dopo l'iscrizione, la commissione istituita presso ANICA - su richiesta dell'Academy Awards - voti il film che ritiene più adatto a rappresentare l'Italia nella corsa alla vittoria del premio Oscar nella categoria Miglior film straniero. Successivamente, scelto il candidato, l'Academy Awards riceverà il titolo del film italiano e quello degli altri paesi concorrenti, scegliendo i 5 lungometraggi in lingua non inglese per comporre la categoria.

La commissione ANICA si riunirà il prossimo 24 settembre e dovrà esprimersi entro il primo ottobre. Per scoprire se il titolo scelto sarà inserito nelle nomination finali degli Oscar, si dovrà invece aspettare il 13 gennaio 2020, ovvero il giorno dell'annuncio delle candidature. La cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà a Los Angeles il 9 febbraio 2020.

Il recente passato italiano agli Oscar

L'ultimo film italiano che è riuscito a occupare un posto nella cinquina della nomination è stato La grande bellezza di Paolo Sorrentino nel 2014. Una edizione storica per il nostro paese, dato che Sorrentino ricevette il premio Oscar a vantaggio di Alabama Monroe - Una storia d'amore (Belgio), Il sospetto (Danimarca), The Missing Picture (Cambogia) e Omar (Palestina). Nel 2019, invece, le speranze erano riposte nel film di Matteo Garrone Dogman, che però non riuscì a convincere l'Academy e a ricevere una nomination.

