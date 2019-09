Cinema

di Alessandro Zoppo - 13/09/2019 14:19 | aggiornato 13/09/2019 14:24

Daniel Kaluuya (il candidato all'Oscar per Scappa: Get Out) e la semi-esordiente Jodie Turner-Smith come Bonnie e Clyde: hype immediata negli Usa per questo film della regista black Melina Matsoukas, che si presenta con un trailer adrenalinico.

Una storia d'amore e pallottole, come quella di Bonnie e Clyde, ma in salsa Black Lives Matter. Si presenta così Queen & Slim, l'esordio alla regia di un lungometraggio della filmmaker afro-americana Melina Matsoukas, due volte vincitrice del Grammy per i videoclip di Formation di Beyoncé e di We Found Love di Rihanna e produttrice esecutiva della serie HBO Insecure.

Il trailer del film, che trovate in apertura di articolo, ha generato hype immediato per questo thriller che vede come protagonisti Daniel Kaluuya (il candidato all'Oscar per Scappa: Get Out) e la semi-esordiente Jodie Turner-Smith, lanciata sul piccolo schermo dalla serie TV Nightflyers.

La trama

Sceneggiato da Lena Waithe (vincitrice di un Emmy per l'episodio Thanksgiving della serie Master of None e creatrice di The Chi, attrice in Ready Player One di Spielberg e nella prossima stagione di Westworld) sulla base di un soggetto scritto con James Frey (il produttore della serie American Gothic e autore del romanzo Sono il numero quattro), Queen & Slim è ambientato in Ohio. È qui che un ragazzo (Kaluuya) e una ragazza (Turner-Smith), entrambi neri, si ritrovano per il loro primo appuntamento.

L'incontro galante è un vero fallimento e, come se non bastasse, i due vengono fermati da una volante della polizia. La situazione degenera in abuso di potere e lui finisce con l'uccidere l'agente per legittima difesa.

Un video riprende quanto accaduto: terrorizzati e braccati dalle forze dell'ordine, la coppia si mette in fuga e si trasforma involontariamente in un simbolo della lotta più radicale alla discriminazione razziale. Ma i "cop killers" capiranno presto quanto profonda possa rivelarsi la forza dell'amore.

Bonnie e Clyde ai tempi di Black Lives Matter

Ispirato a classici come Gangster Story di Arthur Penn e Thelma & Louise di Ridley Scott, Queen & Slim è descritto da Universal come "una potente love story che contribuisce alla consapevolezza e affronta lo sconcertante costo di vite umane causato dal razzismo e il prezzo sconvolgente della violenza".

Sono chiari i riferimenti alle battaglie per i diritti civili di movimenti come Black Lives Matter e Black Alliance for Just Immigration, nati per contrastare casi come quelli di Trayvon Martin, Michael Brown e Sandra Bland, tutte giovani vittime della violenza della polizia, le cui morti hanno scatenato manifestazioni di protesta in molte città degli Stati Uniti.

Al film si accompagnano un account Instagram, sul quale vengono caricati scatti di fotografi come Andre D. Wagner e Lelanie Foster, e una pagina Spotify sulla quale è possibile ascoltare le playlist di Queen e Slim.

Nel resto del cast, spiccano inoltre i nomi di Bokeem Woodbine (l'attore che ha interpretato Mike Milligan nella seconda stagione di Fargo), Chloë Sevigny (l'attrice candidata all'Oscar per Boys Don't Cry), Flea (il bassista dei Red Hot Chilli Peppers), Sturgill Simpson e Indya Moore.

Universal Il poster di Queen & Slim

Queen & Slim sarà presentato in anteprima mondiale come film d'apertura all'AFI Fest di Los Angeles e uscirà nelle sale statunitensi il 27 novembre 2019, il weekend in cui si festeggia il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento. Che BLV abbia trovato il suo film-manifesto?