Super Nintendo World: il primo parco a tema apre in primavera

CuriositàVideogames

di Andrea Guerriero - 13/09/2019 11:47 | aggiornato 13/09/2019 11:49

Super Mario e il Regno dei Funghi sono pronti a prendere vita. In collaborazione con Universal Parks & Resorts, Nintendo inaugurerà in primavera il suo primo parco a tema in terra giapponese.

49 condivisioni

Il mondo videoludico è pronto a contagiare anche i parchi a tema. E lo farà grazie ad una veterana dell'industria, quella Nintendo da sempre impegnata a proporre innovazioni e idee a tratti rivoluzionarie.

Come già preannunciato, la "grande N" si prepara ad aprire in Giappone il suo Super Nintendo World, il primo parco giochi che ripercorre la gloriosa storia del colosso di Kyoto e soprattutto quella delle sue saghe più iconiche. Sarà pronto in primavera, prevedibilmente ad aprile, seppur provvisto di sue sole attrazioni: quella dedicata a Mario Kart e una sorta di montagne russe chiamate Yoshi's Adventures. In futuro, comunque, sarà arricchito con giostre di ogni tipo e negozi adibiti al goloso merchandise, senza dimenticare i ristoranti e il sontuoso castello della Principessa Peach.

A fornire indicazioni sull'apertura di Super Nintendo World per il 2020 è stato Tom Williams, CEO di Universal Parks & Resorts, dalle pagine del sito Nintendo Everything:

Apriremo la prossima primavera: ci saranno cibo, merchandise, anche se nella prima fase avremo due attrazioni, Super Mario Kart Ride e Yoshi's Adventure. L'intero parco sarà interattivo, e i visitatori avranno un braccialetto con il simbolo rosso di Mario stampato sopra. E a proposito, il braccialetto è super figo, è magnetico. Lo fate scattare al polso e si chiude in modo da non poterlo togliere, e indossandolo potrete interagire con tutto il parco, che si snoda su tre livelli. Ci sarà Bowser, il Castello di Peach e tutti gli elementi chiave che conoscete. E potrete tenere il punteggio che fate nei vari giochi ed il braccialetto interagirà con la vostra console.

A quanto pare, tutti i visitatori saranno dotati di un baccialetto magnetico, che darà accesso ai diversi livelli del parco e potrà pure interagire con Nintendo Switch.

Per il momento, come dicevamo, Super Nintendo World aprirà i battenti solo nella Terra del Sol Levante. Lo stesso Willis assicura comunque che in futuro grazierà anche gli Stati Uniti, così da coinvolgere un po' tutti i fan dell'idraulico baffuto e dei suoi coloratissimi amici.