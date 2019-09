The Old Man, John Lithgow con Jeff Bridges nella serie diretta da Jon Watts

TV News

13/09/2019

Watts ha intrappolato nella sua rete due pezzi da 90!

Il regista degli ultimi due lungometraggi di Spider-Man, Jon Watts, dirigerà John Lithgow e Jeff Bridges nelle serie televisiva The Old Man, per l'emittente televisiva americana FX.

Lo show, tratto dal romanzo omonimo di Thomas Perry, narra le vicende di Dan Chase: un ex agente della CIA che ha abbandonato l'agenzia per vivere una vita isolata lontano da tutti. Quando un killer prova a ucciderlo, Chase capisce che l'unico modo per sopravvivere è quello di tornare alla sua vecchia vita.

Jeff Bridges interpreterà Dan Chase, mentre John Lithgow vestirà i panni di Harold Harper, un ex agente dell'FBI molto intelligente e dai modi rudi, che tornerà attivo dopo aver subito una grave perdita personale. Secondo quanto riportato dal sito americano Deadline, Harper sarà incaricato di rintracciare Chase.

The Old Man è scritta da Jon Steinberg e Robert Levine (Black Sails). Questi sono anche produttori esecutivi insieme al regista Jon Watts, a Warren Littlefield (Fargo), Dan Shotz, Bridges e David Schiff. La serie è prodotta da Fox 21 TV Studios in associazione con The Littlefield Company.

Il vincitore del premio Oscar Jeff Bridges, 69 anni e una carriera invidiabile, sarà affiancato quindi dal 73enne John Lithgow che, oltre a essere dotato di un grande talento, ha anch'esso alle spalle una carriera di tutto rispetto.

Lithgow è un sei volte vincitore del premio Emmy, più recentemente nel 2017 per aver interpretato Winston Churchill nella serie TV The Crown. Inoltre, in TV è apparso in alcuni episodi di How I Met Your Mother e nella quarta indimenticabile stagione di Dexter nei panni del killer Trinity.

Al cinema è stato protagonista di film come L'alba del pianeta delle scimmie, Interstellar e il remake di Pet Sematary. Una delle peculiarità dell'attore statunitense è quella di poter interpretare un ruolo drammatico o un ruolo comico con la stessa intensità e bravura. Nel suo prossimo futuro c'è un ruolo nella serie di HBO Perry Mason.