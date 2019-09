Da molti mesi ormai è stata confermata la notizia dell'uscita di Michonne (Danai Gurira) da The Walking Dead nel corso della decima stagione, in arrivo dal 7 ottobre su FOX. A tre settimane dal debutto televisivo dei nuovi episodi, la showrunner Angela Kang ha parlato della questione, anticipando alcuni elementi.

Per esempio che la sua uscita di scena:

Il discusso bacio fra Ezekiel e Michonne comparso nel trailer della stagione 10 potrebbe essere legato all'addio in grande stile di Michonne alla serie.

A questo riguardo, Danai Gurira ha detto:

Non ne so nulla. Ma ciò che dirò nel mio non sapere nulla, è che la cosa grandiosa di questa serie è che sono molto, molto, bravi nel creare un'ottima struttura per la storia di tutti. Ero in una stanza in cui tengono tutte le foto delle persone che hanno lasciato la serie e l'uscita di tutti è stata così specifica e vibra davvero nel suo modo molto originale. E quindi nel mio caso non c'è eccezione, e ne sono molto grata. E mi è stato permesso di collaborare ma hanno creato una struttura molto, molto solida sul modo in cui esce Michonne, di cui sono ancora molto grata.