Una speciale collezione di film 4K UHD celebra gli 80 anni di Batman

13/09/2019

Warner Bros. lancia le edizioni speciali in 4K UHD di quattro film di Batman: sono in vendita Batman, Batman - Il ritorno, Batman Forever e Batman & Robin.

Warner Bros. festeggia gli 80 anni di Batman con 4 uscite Home Video. Dal 12 settembre 2019 sono disponibili Batman e Batman - il ritorno di Tim Burton e Batman Forever e Batman & Robin di Joel Schumacher per la prima volta in 4K UHD.

Partiamo con Batman, uscito nei cinema nel 1989. A vestire i panni del Cavaliere Oscuro di Gotham City c’è Michael Keaton, che si ritrova a combattere il clown Joker interpretato da un magistrale Jack Nicholson. Nel cast anche Kim Basinger, che recita nel ruolo della fotoreporter Vicki Vale.

L’edizione in 4K UHD contiene i seguenti bonus extra:

Commento del regista Tim Burton

Sul set con Bob Kane

Legends of the Dark Knight:The History of Batman

Shadows of the Bat: The Cinematic Saga of the Dark Knight Parti 1–3

Beyond Batman galleria di documentari

3 Video musicali di Prince

Galleria di profili degli eroi e dei cattivi

Batman: The Complete Robin Storyboard Sequence

Trailer cinematografico

Un anno dopo l’uscita di Batman, Tim Burton torna dietro la macchina da presa per dirigere il secondo capitolo, sempre con Michael Keaton. Si tratta di Batman - Il ritorno, in cui un uomo d’affari privo di qualsiasi scrupolo (Christopher Walken) e un grottesco pinguino (Danny de Vito) tentano di prendere il controllo di Gotham City. Nel cast anche Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman.

L’edizione 4k UHD di Batman - Il ritorno include i seguenti contenuti extra:

Commento del regista Tim Burton

The Bat, The Cat and The Penguin: dietro le quinte

Shadows of the Bat: The Cinematic Saga of the Dark Knight Parte 4

Beyond Batman Galleria di documentari

Video Musicale Siouxsie and the Banshees “Face to Face”

Galleria di profili degli eroi e dei cattivi

Trailer cinematografico

Dal 12 settembre è in vendita anche l’edizione in 4k UHD di Batman Forever (1995). Joel Schumacher dirige Val Kilmer nei panni di Batman, accanto a lui Chris O’Donnell nel ruolo di Robin e Nicole Kidman in quello della psicanalista Chase Meridian. Batman si ritrova a dover affrontare il magistrato deturpato Due Facce (Tommy Lee Jones) e l’Enigmista (Jim Carrey).

L’edizione Home Video prevede una serie di bonus extra, elencati qui di seguito:

Commento del regista Joel Schumacher

Scene inedite

Riddle Me This: Why Is Batman Forever?

Shadows of the Bat: The Cinematic Saga of the Dark Knight Parte 5

Beyond Batman galleria di documentari

Seal “Kiss from a Rose” video musicale

Galleria di profili degli eroi e dei cattivi

Trailer cinematografico

L’ultima uscita è il film Batman & Robin, in cui Batman ha il volto di George Clooney. Il cast, diretto da Joel Schumacher, include Chris O’Donnell (Robin), Alicia Silverstone (Batgirl), Arnold Schwarzenegger (Mr. Freeze) e Uma Thurman (Poison Ivy).

Tanti i contenuti extra disponibili con l’edizione in 4K UHD:

Commento del regista Joel Schumacher

Shadows of the Bat: The Cinematic Saga of the Dark Knight Parte 6

Scena Inedita: Alfred’s Lost Love

Beyond Batman galleria di documentari

3 video musicali

Galleria di profili degli eroi e dei cattivi

Trailer cinematografico

I film sono disponibili sia in cofanetto singolo in edizione limitata che in unico cofanetto contenente tutti e quattro i titoli.