Non contento di tornare a vestire i panni dell'iconico cyborg T-800 in Terminator - Destino oscuro (al cinema dal 31 ottobre 2019), Arnold Schwarzenegger si prepara ad un altro ruolo cult. L'attore diventa infatti il Presidente degli Stati Uniti nel film di Kung Fury, il lungometraggio del filmmaker svedese David Sandberg che estende il suo corto del 2015.

Diventato oggetto di culto sul web dopo il passaggio alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, Kung Fury è un corto di 31 minuti con lo stesso Sandberg protagonista, realizzato grazie a una vincente campagna di crowdfunding su Kickstarter.

Il Kung Fury del titolo è un poliziotto di Miami esperto di arti marziali, che viene mandato indietro nel tempo, dal 1985 alla Seconda guerra mondiale, per uccidere Adolf Hitler (alias Kung Führer) e vendicare la morte del suo miglior amico. Un errore nella macchina del tempo lo spedisce però in "epoca vichinga", dove ad aiutarlo ci sono Thor, le sexy norrene Barbarianna e Katana e un velociraptor che spara raggi laser dagli occhi.

Un'autentica follia, a base delle peggiori action/comedy kitsch degli anni '80 e condita dalla colonna sonora di David Hasselhoff, che conta più di 33 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha contagiato lo stesso Schwarzenegger. L'ex governatore della California ha accettato il ruolo che gli ha proposto Sandberg: niente meno che il Presidente degli Usa.

Arnie ha subito detto di sì e dal set del film (le riprese sono in corso tra Germania e Bulgaria), ha immediatamente postato su Twitter i primi scatti che lo immortalano, sigaro in bocca e piedi sul tavolo, nelle stanze segrete della West Wing della Casa Bianca. Le foto sono accompagnate da un messaggio più che eloquente.

I met David more than 4 years ago, when he showed me his short “Kung Fury” & I laughed my ass off & told him if he ever made it a feature, I was in. Now we are having a great time together shooting the feature. His vision & persistence inspires me. I hope it inspires all of you. pic.twitter.com/RfjyC3ml9r