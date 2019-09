Bud Light lancia le lattine ispirate all'invasione dell'Area 51

Curiosità

di Marcello Paolillo - 16/09/2019 14:16 | aggiornato 16/09/2019 14:21

Bud Light ha ufficializzato la distribuzione di lattine di birra a tema Area 51, in vista dell'inizio del festival musicale Alien Stock a Las Vegas (noto anche come l'ex raid della base militare del Nevada).

L'evento noto su Facebook con il nome di Storm Area 51, They Can't Stop All of Us continua a far parlare di sé. L'ormai ex raid dell'Area 51 previsto per il prossimo 20 settembre è divenuto ufficialmente un festival musicale chiamato Alien Stock, ed è stato spostato dalla città di Rachel a Las Vegas (sotto il controllo vigile dell'FBI).

Lo scorso mese di luglio Anheuser-Busch, un'azienda statunitense attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche, aveva reso noto al mondo di voler portare della birra Bud Light in una speciale edizione limitata a tema 'Area 51' da offrire in forma gratuita, il tutto se si fosse raggiunta la cifra di 51mila retweet al post in cui annunciava l'idea.

Area 51 Special Edition. 👽 pic.twitter.com/8wGbSLqY6r — Bud Light (@budlight) July 17, 2019

Nonostante il cinguettio in questione si sia fermato a circa 41mila retweet (e oltre 62mila Mi Piace), la compagnia ha deciso di dare comunque luce verde alle lattine di birra in edizione limitata.

A partire dal 13 settembre, tutti gli appassionati di UFO (e birra) di Nevada, Arizona e California possono infatti mettere le mani su questo originalissimo oggetto da collezione, ispirato proprio all'evento a tema Area 51.

Più in particolare, un frigorifero situato al Luxor Hotel and Casino di Las Vegas potrà essere 'sbloccato' fino al 20 settembre prossimo, grazie a una vera e propria 'scansione aliena' di impronte digitali (solo da chi ha compiuto la maggiore età, si intende).

Ma non è tutto: Bud Light ha anche deciso di vendere alcuni articoli a tema attraverso il negozio online AB Gift Shop. Si va da giacche a camicie, passando per cappelli e calze griffate Area 51. Il prezzo degli articoli oscilla tra i 4 e i 100 dollari.

Ricordiamo che il festival Alien Stock nato dal raid alla base militare sita nel deserto del Nevada (in cui si ipotizza possano trovarsi i resti alieni dell'incidente di Roswell avvenuto nel 1947), è previsto dal 20 settembre sino al 22 dello stesso mese.

Avete già prenotato i biglietti per Las Vegas?