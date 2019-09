Eagle Pictures, le novità Home Video in uscita a ottobre 2019

CinemaTV News

di Rina Zamarra - 16/09/2019 11:09 | aggiornato 16/09/2019 11:13

Eagle Pictures si prepara a un autunno ricco di uscite Home Video, dalla serie TV La verità sul caso Harry Quebert fino al film Nureyev - The White Crow e non solo.

1 condivisione

Autunno all’insegna delle grandi uscite Home Video per Eagle Pictures. Dal 3 ottobre 2019 è disponibile in DVD e in Blu-ray la serie La verità sul caso Harry Quebert. La serie in 10 episodi, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Joël Dicker, ruota intorno alla storia di Harry Quebert e della giovane Nola Kellergan.

Harry è uno scrittore di grande fama che finisce indagato per l’omicidio della 15enne Nola, il cui cadavere viene trovato sepolto nel suo giardino a circa 30 anni dalla scomparsa, avvenuta nel 1975. La vita dello scrittore viene letteralmente stravolta dalla scoperta. È lui, infatti, il principale sospettato dell’omicidio della ragazza, con cui ha avuto una relazione prima della scomparsa.

A interpretare Harry Quebert c’è Patrick Dempsey, noto soprattutto per il ruolo di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy. Dietro la macchina da presa, invece, c’è Jean-Jacques Annaud, regista di film come Il nome della rosa e Sette anni in Tibet.

Eagle Pictures

Il 16 ottobre è la giornata prescelta per l'uscita della collana 4Kult con l'edizione limitata dei capolavori del regista John Carpenter.

Saranno in vendita i seguenti cofanetti 4K e Blu-ray con card da collezione numerata:

Fog (1980) con Jamie Lee Curtis

Il signore del male (1987) con Donald Pleasence e Victor Wong

Essi vivono (1988) con Roddy Piper, Keith David e Meg Foster

1997: Fuga da New York (1981) con Kurt Russel

Eagle Pictures

Infine il 23 ottobre 2019 esce in DVD e Combo (DVD e Blu-ray) il film Nureyev - The White Crow. La pellicola ripercorre la storia del grande ballerino russo, dall’infanzia alla scuola di balletto a Leningrado, dalla prima esperienza internazionale a Parigi fino alle difficoltà con il KGB e alla richiesta di asilo politico alla Francia.

A prestare il volto alla leggenda russa della danza classica è Oleg Ivenko, diretto da Ralph Fiennes. Il protagonista de Il paziente inglese è alla sua terza prova come regista e attore. Nel film interpreta, infatti, il maestro russo di ballo Alexander Pushkin.