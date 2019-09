Home Video: le uscite Warner Bros. del mese di ottobre 2019

Cinema

16/09/2019

Tante le uscite Warner Bros. del mese di ottobre 2019, tra cui Annabelle 3 e l'edizione speciale Mondo Steelbook di 7 film cult, tra cui Venerdi 13, IT e 300.

Mese di ottobre dedicato alle uscite horror per Warner Bros. Si inizia il 24 ottobre con il DVD e il Blu-ray di Annabelle 3, il terzo capitolo della serie Annabelle con protagonista la bambola dell’universo di The Conjuring.

Nel terzo capitolo i coniugi Warren sono fermamente decisi a neutralizzare Annabelle, rinchiudendola in una teca in vetro consacrato all’interno della stanza dei manufatti della loro casa. Purtroppo, però, non basta la benedizione di un sacerdote per fermare Annabelle. I coniugi Warren dovranno così affrontare un nuovo pericolo: Annabelle ha scelto come bersaglio la loro figlia di 10 anni Judy.

I cofanetti contengono i seguenti bonus extra:

DVD

Dietro le quinte: The Werewolf

Blu-ray

Dietro le quinte: The Ferryman, Demon, The Bloody Bride, The Werewolf

The Artifact Room and The Occult

The Light and the Love

Scene eliminate

Finale alternativo

Il 24 ottobre 2019, invece, esce in DVD il film Il grande salto che segna il debutto alla regia dell’attore Giorgio Tirabassi. Il film ha come protagonisti due ladri piuttosto maldestri: Rufetto e Nello.

I due hanno scontato una pena di quattro anni in carcere e vivono in un quartiere periferico di Roma. Nonostante il carcere, i due ladri non demordono e sono alle prese con l’organizzazione di un nuovo colpo che dovrebbe consentire loro di cambiare vita. Sembra, però, che il destino non sia esattamente dalla loro parte. A interpretare Rufetto e Nello ci sono Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis, già compagni di set nella serie TV Distretto di polizia.

Ottobre 2019 è anche il mese di sette uscite speciali. Si tratta di film cult rivisitati dagli artisti Mondo, che hanno ricreato le locandine dei film per queste edizioni in Blu-ray ricche di contenuti extra.

Qui sotto tutte le uscite Steelbook Mondo.

IT

Contenuti extra:

Pennywise Lives! - Scopri come Bill Skarsgård si è preparato a interpretare l’originale creatura conosciuta come Pennywise il Clown Danzante

The Losers’ Club - Vieni a conoscere i giovani protagonisti di IT durante le riprese del film

Author of Fear - Stephen King rivela le origini del suo romanzo best-seller, la natura delle paure dell’infanzia e come ha creato il suo mostro più famoso

Scene eliminate: 11 scene eliminate del film

L’esorcista

Contenuti extra:

Beyond Comprehension: L’Esorcista di William Peter Blatty. Quarant’anni dopo la prima pubblicazione del romanzo, l’autore, sceneggiatore e produttore de L’Esorcista torna dove tutto ebbe inizio.

Talk Of The Devil: un documentario inedito con Padre Eugene Gallagher.

Venerdì 13

Contenuti extra:

Commento del regista Sean S. Cunningham

Ritorno a Crystal Lake: il making of

Venerdì 13: la rimpatriata - Gli attori Betsy Palmer e Adrienne King, lo sceneggiatore Victor Miller e il compositore Harry Manfredini si ritrovano.

Interviste: i ricordi e nuovi racconti su Venerdì 13 e sulla sua realizzazione

Il regista Sean S. Cunningham

Storie perdute da Camp Blood - Parte 1

I segreti di un film horror: documenti d’epoca su Venerdì 13

300

Contenuti extra:

Scene supplementari del gobbo traditore e dei guerrieri giganti

Frank Miller - La carriera di un visionario

300 - verità o finzione: la sconvolgente vita di uno spartano

Chi erano gli spartani?: come gli attori hanno costruito i loro personaggi basandosi sugli usi spartani

Commento del regista Zack Snyder

Justice League

Contenuti extra:

Heart of Justice: scopri cosa si nasconde dietro l’iconica Trinità DC

Technology of the Justice League: scopri gli effetti tecnologici che hanno dato una marcia in più alla Justice League

Justice League - The New Heroes: incontra i nuovi membri della Justice League

Suit Up - The Look of the League: ci vuole lavoro di squadra per vestire gli eroi più amati del mondo

Batman V Superman

Contenuti extra:

Uniting The World’s Finest: Il futuro dei nuovi e audaci supereroi DC

Gods and Men - A Meeting of Giants: La Giustizia incontra la Vendetta, quando i due supereroi si scontrano sul grande schermo per la prima volta in assoluto.

The Warrior, The Myth, The Wonder: Scopri le origini, l’evoluzione e il potere dell’amazzonica Wonder Woman.

Accelerating Design: The New Batmobile: Metti in moto la nuova e potente auto di Batman!

V per Vendetta

Contenuti extra:

Director’s Notebook - Reimagining a Cult Classic for the 21th Century: Il regista James McTeigue (con le star Natalie Portman, Hugo Weaving e altri membri del team creativo) traccia nel dettaglio la saga di V dalle sue origini di graphic novel fino alla realizzazione come film.

La creazione del prossimo futuro

Remember, Remember: La storia dietro la storia di Guy Fawkes

Dalla striscia al film: V for Vendetta e la New Wave a fumetto

Freedom! Forever! Il making of di V for Vendetta

Saturday Night Live digital short

Cat Power - Video musicale