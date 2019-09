I Griffin, Seth MacFarlane stabilisce un nuovo record vincendo ancora un Emmy

TV NewsCelebrityAnimazione I Griffin

di Giuseppe Benincasa - 16/09/2019 15:18 | aggiornato 16/09/2019 15:23

Seth MacFarlane conquista ancora un Emmy per il suo lavoro ne I Griffin.

1 condivisione

Seth MacFarlane, creatore della serie TV di successo I Griffin, ha vinto ancora una volta ai Primetime Emmy Award nella categoria Miglior doppiatore. Questa è stata istituita nel 2014 e, con la vittoria di quest'anno, MacFarlane è a quota 3.

La prima vittoria di MacFarlane agli Emmy per aver creato il gruppo di personaggi de I Griffin, tra cui Peter Griffin, Stewie Griffin e Brian Griffin, è arrivata quasi due decenni fa, nel 2000, per la seconda stagione dello show. Due anni dopo, si è guadagnato un Emmy per le Migliori musiche e testi originali per I Griffin. Nel 2016, nel 2017 e quest'anno nel 2019, ha vinto come Miglior doppiatore.

In questa categoria ha vinto anche il collega di Seth MacFarlane, Alex Borstein nel 2018 che ha doppia Lois Griffin nella serie TV de I Griffin. Nel 2014 e nel 2015 hanno vinto due dei doppiatori de I Simpson, stranamente Dan Castellaneta, il doppiatore di Home Simpson, non ha mai vinto nonostante le due nomination ricevute.

HD Getty Images Seth MacFarlane

MacFarlane ha continuato a recitare (e dirigere) in un film di successo come Ted nel 2012, che gli è valso una nomination all'Oscar (per la Migliore canzone), e nella serie live-action rivelazione The Orville.

Eppure, nonostante siano passati due decenni dalla sua prima assoluta, I Griffin rimane una delle serie animate di maggior successo della storia e MacFarlane uno dei più premiati e apprezzati interpreti doppiatori.

I Griffin è giunta alla sua 18esima stagione e il suo autore è propenso a realizzarne un film al più presto.