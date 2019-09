Iron Man: la scena post-credit alternativa fa riferimento ai mutanti (e a Spider-Man)

Cinema

di Marcello Paolillo - 16/09/2019 09:59 | aggiornato 16/09/2019 10:03

Il boss di Marvel Studios, Kevin Feige, ha svelato che nel cofanetto contenente i 23 film del MCU, The Infinity Saga Box, verrà inclusa la sequenza post-credit alternativa del primo Iron Man in cui si accenna alla presenza di mutanti. E di Spider-Man.

6 condivisioni

Ancora non è chiaro quando e in che modo i mutanti entreranno ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe. L'unica cosa certa è che il boss Kevin Feige, nel corso delle varie interviste successive al panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2019, ha ribadito che i Marvel Studios sono attualmente al lavoro per introdurre gli X-Men (nonché i Fantastici 4) nell'universo cinematografico della Casa delle Idee.

Il presidente dei Marvel Studios non si è mai sbilanciato circa i piani dettagliati per l'introduzione di questi personaggi nel MCU, sebbene sappia benissimo quanto i fan li attendano a braccia aperte (nonostante con molta probabilità ciò non avverrà nella prossima Fase 4).

Ora, in occasione dei Saturn Awards (via ComicBook), Feige ha rivelato che una versione alternativa della sequenza post-credit di un film particolarmente importante del Marvel Cinematic Universe, menzionava la presenza di 'mutanti', 'incidenti coi raggi gamma' e 'morsi di insetti radioattivi' [in riferimento, appunto, agli X-Men, Hulk e Spider-Man, n.d.R.].

Il lungometraggio in questione è il primo e indimenticabile Iron Man diretto da Jon Favreau (2008), ossia il film che ha dato ufficialmente il via al MCU.

At the Saturn Awards, Kevin Feige revealed an alternate version of the post-credits scene from ‘IRON MAN’ with Nick Fury mentioning “mutants” and “radioactive bug bites”. It will be included in the upcoming INFINITY SAGA boxset. (Source: @BRMarvelNews) pic.twitter.com/AqzTokEc67 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 14, 2019

La sequenza avrebbe dovuto far parte dei titoli di coda del primo capitolo della serie di film dedicati a Tony Stark (interpretato da Robert Downey Jr.), ma è stata in seguito sostituita con quella poi vista nel montaggio finale, in cui il personaggio di Nick Fury (Samuel L. Jackson) parla a Tony alludendo semplicemente all’esistenza di altri supereroi, poco prima di proporgli di entrare a far parte del cosiddetto 'progetto Vendicatori'.

Nel filmato escluso dal montaggio originale, il leader dello S.H.I.E.L.D. menziona questi eroi straordinari in maniera molto specifica (pur non facendo nomi).

Come se gli incidenti gamma, i morsi di insetti radioattivi e i mutanti non fossero abbastanza, adesso devo anche fare i conti con un marmocchio viziato che non vuole fare gioco di squadra e che vuole tenersi tutti i giocattoli per sé.

Il riferimento a Spider-Man è altrettanto curioso: il terzo film dedicato all'Arrampicamuri diretto da Sam Raimi aveva fatto il suo debutto nei cinema solo un anno prima che l'Iron Man di Favreau esplodesse sul grande schermo (ossia nel 2007) e, considerando che ai tempi erano ancora aperti i piani per un quarto e quinto capitolo con la regia di Raimi (poi abortiti, per via del flop di critica e pubblico di Spider-Man 3), magari il 'morso' a cui Fury fa riferimento è proprio quello ricevuto dal Peter Parker interpretato ai tempi da Tobey Maguire.

La scena alternativa del primo Iron Man sarà in ogni caso inclusa nel The Infinity Saga Box, un cofanetto che conterrà tutti i 23 film dell’Universo Cinematografico Marvel, ricco di materiale inedito e scene tagliate mai viste prima (ancora privo di prezzo e data di uscita).