di Giuseppe Benincasa - 16/09/2019 11:29 | aggiornato 16/09/2019 11:33

Un riconoscimento importante per il 30esimo anniversario della serie animata di Matt Groening!

I Simpson, che quest'anno festeggia il suo 30esimo anniversario, ha ricevuto un tributo alla sua longevità portando a casa l'Emmy il Miglior show d'animazione per l'episodio Mad About The Toy. Si tratta dell'undicesima vittoria della serie TV nella categoria, ampliando il suo record e aumentando il divario con le serie concorrenti. La serie animata con il secondo maggior numero di vittorie è South Park con 5.

L'episodio vincitore della serie animata di Matt Groening ha battuto concorrenti agguerriti come un episodio della serie animata Bojack Horseman, dal titolo Churro Gratis, in cui BoJack, doppiato in lingua originale dall'attore Will Arnett, fa un bizzarro e sconvolgente elogio per sua madre alla cerimonia funebre di quest'ultima, il suo discorso dura per l'intero episodio (20 minuti circa).

Gli altri concorrenti erano Bob's Burgers, Big Mouth, e Come Along With Me, il finale della serie di Adventure Time. La vittoria de I Simpson ha negato a Netflix la sua prima vittoria nella categoria delle serie animate dove quest'anno ha avuto due candidati, BoJack e Big Mouth.

Il team creativo de I Simpson ha attribuito il successo dello show allo sforzo fatto per trovare sempre nuove idee e per stare al passo con i tempi. Michael Price, che ha scritto l'episodio vincente, si è detto - in maniera scherzosa - stupito che dopo 30 anni la serie vinca ancora premi.

Mad About The Toy

L'episodio vincitore dell'Emmy è l'11esimo della 30esima stagione de I Simpson. Questo è andato in onda per la prima volta il 6 gennaio 2019 sul canale americano FOX. L'episodio racconta di Home e Marge che festeggiano il loro anniversario, lasciando i bimbi a casa del nonno, con la promessa di tornare il prima possibile. In casa del nonno, Bart trova dei vecchi giocattoli risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, una di queste action figure assomiglia al nonno e l'episodio scava nel passato di nonno Simpson e coinvolge un vecchio fotografo omosessuale.

L'episodio è stato scritto da Michael Price e diretto da Rob Oliver.