16/09/2019

Il trailer in italiano del film di James Mangold racconta di una storia di amicizia e rivalità sullo sfondo di una delle sfide più entusiasmanti della storia delle corse automobilistiche.

La leggendaria rivalità tra Ferrari e Ford che ha segnato gli anni ’60 si prepara ad arrivare nei cinema con Le Mans '66 - La grande sfida. Dopo il teaser trailer del film, questa volta è il turno del trailer ufficiale in italiano, che dà modo di ammirare alcune scene della pellicola firmata da James Mangold.

Spicca, come era facile attendersi, la presenza di Matt Damon e Christian Bale, impegnati a portare in scena l’ingegnere Carrol Shelby e il pilota Ken Miles. Due personaggi ruvidi, amici e allo stesso tempo sempre in guerra tra di loro, che si proporranno alla Ford per vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966. Dalla loro intesa nascerà poi la mitica Ford GT40, vettura in grado di rivaleggiare con le auto di Enzo Ferrari.

Secondo quanto riportato da Slashfilm, la pellicola proporrà spettacolari sequenze tutte incentrate sulle corse, intervallate da scene più introspettive e concentrate sulle emozioni dei vari personaggi. Quest'ultimo aspetto, in particolare, sembra essere piuttosto curato, se è vero che durante la proiezione del film durante il Telluride Film Festival alcuni spettatori hanno lasciato la sala in lacrime.

Questa la sinossi ufficiale:

I vincitori degli Oscar Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti di Le Mans '66 - La grande sfida, basato sull’incredibile storia vera del visionario designer americano Carrol Shelby (Damon) e lo spericolato pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme combatterono le interferenze di dirigenti, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria macchina da corsa per la Ford, e dominare le auto di Enzo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans in Francia nel 1966.

La pellicola vede anche il contributo, tra gli altri, di Jon Bernthal (Lee Iacocca) e Tracy Letts (Henry Ford II). La figura del leggendario Enzo Ferrari, invece, è portata in scena da Remo Girone.

Le Mans '66 - La grande sfida arriverà nei cinema il 15 novembre. Cosa ne pensate di questo progetto tutto dedicato ai motori?