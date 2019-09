Marvel, Game of Thrones e TWD trionfano ai Saturn Awards 2019

CinemaTV News The Walking Dead Outlander

I Saturn Awards, che premiano il mondo dell'intrattenimento cinematografico e televisivo nei campi dell'horror, della fantascienza e del fantasy, sono giunti alla loro 45esima edizione. Questa si è svolta venerdì 13 settembre nella cornice della storica discoteca Avalon di Hollywood e a presentarli c'era l'attrice Aisha Tyler (che interpreta la dottoressa Tara Lewis nella serie TV Criminal Minds).

I premi hanno confermato quella che era la supremazia, nel numero di nomination, del blockbuster Marvel Studios Avengers: Endgame, che ha vinto 6 premi su 14 candidature. Uno di questi è stato assegnato a Robert Downey Jr. per la sua interpretazione di Tony Star/Iron Man. L'Universo Marvel ha visto trionfare anche Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) nella categoria Miglior giovane attore o attrice in un film per il terzo anno consecutivo, segno dell'ottima - ma ormai conclusa - collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures.

All'età di 60 anni, Jamie Lee Curtis ha vinto il suo secondo Saturn Awards, per la sua interpretazione nel nuovo Halloween. L'attrice, dopo la cerimonia, ha dichiarato al sito americano Variety che non avrebbe mai voluto fare l'attrice ma la poliziotta. Ma, grazie a un amico, lavorò per un anno in TV (nella serie Operazione sottoveste) per poi essere scelta per il ruolo della vita, ovvero in Halloween di John Carpenter nel 1978.

Nel campo della TV, Il Trono di Spade ha trionfato nelle categorie Miglior serie TV fantasy, Miglior attrice in una serie TV (Emilia Clarke), Miglior attore non protagonista in una serie TV (Peter Dinklage) e Miglior giovane attore o attrice in una serie TV (Maisie Williams). L'altro show ad aver dominato i premi della televisione è stato l'amatissimo The Walking Dead, che si è portato a casa il premio come Miglior serie TV horror, oltre a quelli assegnati a Danai Gurira (Miglior attrice non protagonista in una serie TV) e a Jeffrey Dean Morgan (Miglior guest star in una serie TV), per le loro interpretazioni di Michonne e Negan.

Si segnala inoltre, la vittoria di Westworld - Dove tutto è concesso come Miglior serie TV di fantascienza.

Tra i premi speciali, il presidente Marvel Studios Kevin Feige, il regista Jon Favreau e il presidente Marvel Television Jeph Loeb sono stati onorati, rispettivamente, con lo Stan Lee Builder Award (Feige) per essere riuscito a costruire un mondo narrativo e affascinante come il Marvel Cinematic Universe, con il Saturn Visionary Award (Favreau) per essere un tassello fondamentale del cinema moderno e un artista visionario e innovativo e con il Dan Curtis Legacy Award (Loeb) per i consensi e i traguardi raggiunti nel campo dell'intrattenimento televisivo.

Per chi non lo sapesse, Favreau ha diretto i primi due film di Iron Man, il cui successo ha dato vita al Marvel Cinematic Universe, inoltre è regista di due remake Disney di grande successo come Il libro della giungla e Il re leone. Tra i lavori di Loeb si segnala la prima serie TV live-action Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., il cui successo ha permesso la realizzazione di moltissimi progetti televisivi legati ai supereroi.

Qui sotto, in grassetto, trovate i vincitori, divisi tra Cinema e Televisione.

Cinema

Miglior film di fantascienza

Ready Player One, regia di Steven Spielberg

Alita - Angelo della battaglia, regia di Robert Rodriguez

Bumblebee, regia di Travis Knight

Jurassic World - Il regno distrutto, regia di Juan Antonio Bayona

Solo: A Star Wars Story, regia di Ron Howard

Sorry to Bother You, regia di Boots Riley

Upgrade, regia di Leigh Whannell

Miglior film fantasy

Miglior film horror

A Quiet Place - Un posto tranquillo, regia di John Krasinski

I morti non muoiono, regia di Jim Jarmusch

Halloween, regia di David Gordon Green

Hereditary - Le radici del male, regia di Ari Aster

Overlord, regia di Julius Avery

Pet Sematary, regia di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer

Noi, regia di Jordan Peele

Miglior film thriller

7 sconosciuti a El Royale, regia di Drew Goddard

Bad Samaritan, regia di Dean Devlin

Destroyer, regia di Karyn Kusama

Dragged Across Concrete, regia di S. Craig Zahler

Greta, regia di Neil Jordan

Ma, regia di Tate Taylor

Searching, regia di Aneesh Chaganty

Miglior film d'azione/avventura

Mission: Impossible - Fallout, regia di Christopher McQuarrie

Un uomo tranquillo, regia di Hans Petter Moland

Escape Room, regia di Adam Robitel

Glass, regia di M. Night Shyamalan

John Wick 3 - Parabellum, regia di Chad Stahelski

Skyscraper, regia di Rawson Marshall Thurber

Miglior trasposizione da fumetto a film

Avengers: Endgame, regia di Anthony e Joe Russo

Aquaman, regia di James Wan

Avengers: Infinity War, regia di Anthony e Joe Russo

Captain Marvel, regia di Anna Boden e Ryan Fleck

Shazam!, regia di David F. Sandberg

Spider-Man: Far from Home, regia di Jon Watts

Spider-Man - Un nuovo universo, regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman

Miglior attore

Robert Downey Jr. - Avengers: Endgame

Jeff Bridges - 7 sconosciuti a El Royale

Nicolas Cage - Mandy

Tom Cruise - Mission: Impossible - Fallout

Chris Evans - Avengers: Endgame

Mel Gibson - Dragged Across Concrete

Keanu Reeves - John Wick 3 - Parabellum

Miglior attrice

Jamie Lee Curtis - Halloween

Emily Blunt - Il ritorno di Mary Poppins

Toni Collette - Hereditary - Le radici del male

Nicole Kidman - Destroyer

Brie Larson - Captain Marvel

Lupita Nyong'o - Noi

Octavia Spencer - Ma

Miglior attore non protagonista

Josh Brolin - Avengers: Infinity War

John Lithgow - Pet Sematary

Lin-Manuel Miranda - Il ritorno di Mary Poppins

Lewis Pullman - 7 sconosciuti a El Royale

Jeremy Renner - Avengers: Endgame

Will Smith - Aladdin

Steven Yeun - Burning

Miglior attrice non protagonista

Zendaya - Spider-Man: Far from Home

Cynthia Erivo - 7 sconosciuti a El Royale

Karen Gillan - Avengers: Endgame

Amber Heard - Aquaman

Scarlett Johansson - Avengers: Endgame

Naomi Scott - Aladdin

Hailee Steinfeld - Bumblebee

Miglior attore emergente

Tom Holland - Spider-Man: Far from Home

Evan Alex - Noi

Asher Angel - Shazam!

Millie Bobby Brown - Godzilla II - King of the Monsters

Jack Dylan Grazer - Shazam!

Shahadi Wright Joseph - Noi

Millicent Simmonds - A Quiet Place - Un posto tranquillo

Miglior regia

Jordan Peele - Noi

Anna Boden e Ryan Fleck - Captain Marvel

Karyn Kusama - Destroyer

Guy Ritchie - Aladdin

Anthony e Joe Russo - Avengers: Endgame

Steven Spielberg - Ready Player One

James Wan - Aquaman

Zhang Yimou - Ying

Miglior sceneggiatura

Bryan Woods, Scott Beck e John Krasinski - A Quiet Place - Un posto tranquillo

Drew Goddard - 7 sconosciuti a El Royale

Christopher Markus e Stephen McFeely - Avengers: Endgame

Christopher McQuarrie - Mission: Impossible - Fallout

Oh Jung-mi e Lee Chang-dong - Burning

Jordan Peele - Noi

S. Craig Zahler - Dragged Across Concrete

Miglior montaggio

Jeffrey Ford e Matthew Schmidt - Avengers: Endgame

James Herbert - Aladdin

Nicholas Monsour - Noi

Kirk Morri - Aquaman

Evan Schiff - John Wick 3 - Parabellum

Christopher Tellefsen - A Quiet Place - Un posto tranquillo

Miglior scenografia

Charles Wood - Avengers: Endgame

Bill Brzeski - Aquaman

Ruth De Jong - Noi

Rick Heinrichs - Dumbo

Gemma Jackson - Aladdin

Horace Ma Gwong-Wing - Ying

John Myhre - Il ritorno di Mary Poppins

Miglior colonna sonora

Marc Shaiman - Il ritorno di Mary Poppins

Danny Elfman - Dumbo

Bear McCreary - Godzilla II - King of the Monsters

Alan Menken - Aladdin

Alan Silvestri - Avengers: Endgame

Alan Silvestri - Ready Player One

Migliori costumi

Michael Wilkinson - Aladdin

Kym Barrett - Aquaman

Leah Butler - Shazam!

Judianna Makovsky - Avengers: Endgame

Chen Minzheng - Ying

Sandy Powell - Il ritorno di Mary Poppins

Miglior trucco

John Blake e Brian Sipe - Avengers: Endgame

Judy Chin e Mike Marino - I morti non muoiono

Bill Corso - Destroyer

Lisa Love e Tate Steinsiek - Dragged Across Concrete

Tristan Versluis, Naomi Dunne e Duncan Jarman - Overlord

Annick Chartier e Adrien Morot - Pet Sematary

Mark Coulier e Fernanda Perez - Suspiria

Migliori effetti speciali

Avengers: Endgame

Aladdin

Godzilla II - King of the Monsters

Mission: Impossible - Fallout

A Quiet Place - Un posto tranquillo

Ready Player One

Spider-Man: Far from Home

Miglior film indipendente

Mandy, regia di Panos Cosmatos

American Animals, regia di Bart Layton

Anna and the Apocalypse, regia di John McPhail

L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, regia di Robert D. Kryzowski

Ophelia, regia di Claire McCarthy

Summer of 84, regia di François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell

The Tomorrow Man, regia di Noble Jones

Miglior film internazionale

Burning, regia di Lee Chang-dong (Corea del Sud)

Aniara, regia di Pella Kågerman e Hugo Lilja (Svezia/Danimarca)

Border - Creature di confine, regia di Ali Abbasi (Svezia)

Ghost Stories, regia di Jeremy Dyson e Andy Nyman (Regno Unito)

Il colpevole - The Guilty, regia di Gustav Möller (Danimarca)

Ying, regia di Zhang Yimou (Cina)

Miglior film d'animazione

Spider-Man - Un nuovo universo, regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham

Il Grinch, regia di Yarrow Cheney e Scott Mosier

Dragon Trainer - Il mondo nascosto, regia di Dean DeBlois

Gli Incredibili 2, regia di Brad Bird

Ralph spacca Internet, regia di Phil Johnston e Rich Moore

Toy Story 4, regia di Josh Cooley

Televisione

Miglior serie TV di fantascienza

Westworld - Dove tutto è concesso

The 100

Counterpart

Doctor Who

Krypton

Manifest

The Orville

Roswell, New Mexico

Miglior serie TV fantasy

Il Trono di Spade

American Gods

Streghe (Charmed)

The Good Place

Good Witch

The Magicians

Outlander

The Outpost

Miglior serie TV horror

The Walking Dead

American Horror Story: Apocalypse

A Discovery of Witches

Fear the Walking Dead

NOS4A2

Preacher

Supernatural

What We Do in the Shadows

Miglior serie TV action/thriller

Better Call Saul

Killing Eve

The Last Ship

Mr. Mercedes

The Purge

Riverdale

The Sinner

Miglior serie TV di supereroi

Supergirl

Arrow

Black Lightning

Cloak & Dagger

The Flash

Gotham

Legends of Tomorrow

Miglior attore in una serie TV

Sam Heughan - Outlander

Grant Gustin - The Flash

Kit Harington - Il Trono di Spade

Andrew Lincoln - The Walking Dead

Seth MacFarlane - The Orville

Bill Pullman - The Sinner

Jeffrey Wright - Westworld - Dove tutto è concesso

Miglior attrice in una serie TV

Emilia Clarke - Il Trono di Spade

Caitriona Balfe - Outlander

Melissa Benoist - Supergirl

Sandra Oh - Killing Eve

Adrianne Palicki - The Orville

Candice Patton - The Flash

Jodie Whittaker - Doctor Who

Miglior attore non protagonista in una serie TV

Peter Dinklage - Il Trono di Spade

Jonathan Banks - Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau - Il Trono di Spade

David Harewood - Supergirl

Ed Harris - Westworld - Dove tutto è concesso

Lennie James - Fear the Walking Dead

Khary Payton - The Walking Dead

Miglior attrice non protagonista in una serie TV

Danai Gurira - The Walking Dead

Gwendoline Christie - Il Trono di Spade

Lena Headey - Il Trono di Spade

Melissa McBride - The Walking Dead

Rhea Seehorn - Better Call Saul

Sophie Skelton - Outlander

Sophie Turner - Il Trono di Spade

Miglior guest star in una serie TV

Jeffrey Dean Morgan - The Walking Dead

Rainer Bock - Better Call Saul

Jon Cryer - Supergirl

Sydney Lemmon - Fear the Walking Dead

Tonya Pinkins - Fear the Walking Dead

Ed Speleers - Outlander

Miglior giovane attore in una serie TV