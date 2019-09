MediEvil: dal Tokyo Game Show il nuovo video gameplay

Videogames

MediEvil sta per arrivare su PS4, a vent'anni dall'esordio originale, e al Tokyo Game Show è stato protagonista di un nuovo video gameplay.

A poco più di un mese dal suo debutto ufficiale su PlayStation 4, MediEvil è stato protagonista del Tokyo Game Show 2019, dove è stato presentato con un nuovo video gameplay. In esso, possiamo vedere in azione l'ossuto Sir Daniel Fortesque in alcune delle prime sequenze, che ricalcano fedelmente – come era stato promesso da Sony – quelle del titolo originale. Potete trovare il video in apertura al nostro articolo.

Annunciato e poi seguito da mesi di silenzio, questo remake di MediEvil è tornato alla luce qualche mese fa, quando Sony ha fissato la data d'uscita durante uno streaming State of Play. Il gioco, affidato a Other Ocean Interactive, si propone di ricreare le atmosfere e le meccaniche del titolo uscito nel 1998 su PlayStation, con però un comparto grafico e tecnico al passo con i giorni nostri. Si tratta, essenzialmente, della stessa filosofia dietro a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy o Spyro Reignited Trilogy, prodotti da Activision e a loro volta ritorni aggiornati di grandi classici dell'era PlayStation.

Sony MediEvil ripercorrerà fedelmente le sequenze del gioco uscito nel 1998

Avevamo già espresso, in passato, le nostre possibili perplessità su questo atteso ritorno, sul quale scopriremo comunque molto presto la verità: l'uscita è infatti fissata per il 25 ottobre. Il prezzo proposto da Sony strizzerà l'occhio ai nostalgici, invitando all'acquisto del titolo: si parla di 29,99 euro di listino per la copia digitale su PlayStation Store di PS4 – l'unica possibile, dal momento che, almeno per ora, non è prevista un'uscita retail.

