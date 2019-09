TV News Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Claudio Futmani - 16/09/2019 09:40 | aggiornato 16/09/2019 13:17

Tutti contro Roma! Parte stasera in TV la seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana. Appuntamento alle 21.15 solo su FOX

29 condivisioni

Appuntamento imperdibile questa sera in TV. Alle 21.15 torna su FOX la serie che mette in campo l'epica battaglia tra i Montacchi e i Copulati: Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana. I primi due episodi della seconda stagione andranno in onda sul canale 112 di Sky.

La seconda stagione della serie prodotta da Wildside e Zerosix Production vedrà i rappresentanti di Roma Nord e Roma Sud unirsi per fronteggiare l'asse Milano/Napoli, capitanato rispettivamente dal perfido Giorgio Mastrota e da Don Alfonso.

La seconda stagione: dove eravamo rimasti?

Dopo la tragica eruzione del Vesuvio e una guerra civile vinta senza eccessivo sforzo, il leader sudista Don Alfonso (Fortunato Cerlino, Gomorra) e il milanesissimo Giorgio Mastrota (nei panni di se stesso) hanno conquistato la Città Eterna e l’Italia è ora divisa da un governo federalista: il Nord e il Sud sono a gestione separata, il primo è giurisdizione milanese, il secondo napoletana.

Roma è come la Berlino post bellica, divisa in due, da una parte della strada professionisti in completo e locali da aperitivo e co-working, dall’altra filari e filari di panni stesi e motorini con a bordo intere famiglie. I cittadini romani sono stati cacciati dalle loro stesse case, alcuni usati al Sud come “schiavi di cittadinanza” per la realizzazione delle grandi opere, altri rinchiusi in uno speciale Campo di Vacanze Romane, dove pagheranno per il loro secolare strapotere.

A Romolo, Giuly e i loro rispettivi ex fidanzati Deborah (Ludovica Martini) e Giangi (Niccolò Senni) non resta che mettere da parte i loro conflitti personali e le loro rivalità territoriali per fuggire insieme in un luogo lontano e nascosto, per evitare di essere catturati da Don Alfonso

Le guest star di Romolo + Giuly 2

FOX 15 FOX Facebook Twitter Pinterest Le Coliche, Federica Cacciola e Tciu per Romolo + GIuly 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Le Coliche saranno di nuovo in Romolo + Giuly stagione 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Ludovica Martini nel ruolo di Deborah e Beatrice Arnera in quello di Giuly Copulati in Romolo + Giuly 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Fortunato Cerlino interpreterà di nuovo Don Alfonso nella seconda stagione di Romolo e Giuly

FOX Facebook Twitter Pinterest Roma Sud regna! Alessandro D'Ambrosi nei panni di Romolo e i suoi amici di Roma Sud

FOX Facebook Twitter Pinterest Roma Sud regna! Alessandro D'Ambrosi nei panni di Romolo e i suoi amici di Roma Sud

FOX Facebook Twitter Pinterest Roma Sud regna! Alessandro D'Ambrosi nei panni di Romolo e i suoi amici di Roma Sud

FOX Facebook Twitter Pinterest Anche Cristiano Malgioglio al party di lancio di Romolo + Giuly stagione 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Giorgio Mastrota di nuovo nei panni del cattivo nella seconda stagione di Romolo e Giuly

FOX Facebook Twitter Pinterest Giobbe Covatta insieme a Beatrice Arnera all'evento per la seconda stagione di Romolo e Giuly

FOX Facebook Twitter Pinterest Tantissimi gli ospiti al party di lancio di Romolo + Giuly 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Tantissimi gli ospiti al party di lancio di Romolo + Giuly 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Lidia Vitale tornerà ad interpretare la mamma di Romolo nella seconda stagione

FOX Facebook Twitter Pinterest Tantissimi gli ospiti al party di lancio di Romolo + Giuly 2

FOX Facebook Twitter Pinterest Alessandro D'Ambrosi e Beatrice Arnera sono Romolo Montacchi e Giuly CopulatiAlessandro D'Ambrosi e Beatrice Arnera sono Romolo Montacchi e Giuly Copulati

Chiudi 1 di 15

Anche quest'anno Romolo e Giuly ospiterà tantissimi volti noti della televisione italiana, con piccoli ruoli e indimenticabili camei. Tra le sorprese più attese il presentatore Carlo Conti e il re delle televendite Roberto Da Crema, ma anche una inedita Luciana Littizzetto nelle vesti di Dio. Giobbe Covatta sarà invece Carlo Marzo, l'ultimo comunista ancora in vita nel Bel Paese. Ritornano anche le star del web che hanno reso indimenticabile la prima stagione: Le Coliche nel ruolo di guardie del Campo Vacanze, Federica Cacciola (alias Martina dell'Ombra)

Romolo + Giuly stagione 2: dove vederla in TV

Gli abbonati a Sky che per qualche motivo non riusciranno a mettersi davanti alla TV questa sera (FOX, canale 112 di Sky) potranno comunque guardare Romolo e Giuly utilizzando i servizi streaming e on demand messi a disposizione dal broadcaster: Sky Go e Sky On Demand. La prima è un'app che vi permetterà di guardare i canali del vostro abbonamento Sky su qualunque dispositivo mobile e PC: tutto quello che serve per vedere la serie di FOX è il vostro Sky ID, dopo aver attivato Sky Go ovviamente. L'app è disponibile anche per il nuovissimo Sky Q, il decoder evoluto lanciato nel 2017 da Sky.

Per quanto riguarda Sky On Demand, invece, gli episodi verranno messi a disposizione degli utenti il giorno dopo la messa in onda televisiva. In questo caso, però è necessario possedere i decoder abilitati al servizio on demand di Sky, ovvero My Sky HD e Sky Q.

La serie comedy di FOX sarà disponibile anche su NOW TV, la piattaforma per la visione in streaming dei programmi Sky: per vederla basterà abbonarsi al servizio. NOW TV, lo ricordiamo, offre anche un periodo di prova gratuito di 14 giorni.

Siete pronti per la guerra mondiale italiana? Appuntamento alle 21.15 su FOX