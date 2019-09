Cinema

di Marcello Paolillo - 16/09/2019 10:40 | aggiornato 16/09/2019 10:45

Sembra che in Black Widow, l'atteso standalone dedicato al personaggio di Vedova Nera, possa esserci spazio anche per un cameo di Iron Man/Tony Stark interpretato da Robert Downey Jr.

12 condivisioni

Come i fan del MCU sapranno ormai fin troppo bene bene, il percorso di Iron Man/Tony Stark interpretato da Robert Downey Jr. ha visto la sua naturale conclusione in Avengers: Endgame.

Parliamo ovviamente del sacrificio estremo del celebre Vendicatore che grazie all'utilizzo delle Gemme dell’Infinito ha sconfitto il temibile Thanos (pronunciando l'ormai leggendaria frase 'Io sono Iron Man', subito prima di schioccare le dita con in Guanto e salvando l'universo da una seconda catastrofe).

Ora, nonostante la teoria che vuole Tony Stark ancora in circolazione nonostante il 'drastico' epilogo di Avengers: Endgame, sembra proprio che il personaggio possa davvero tornare sulle scene, seppure in un semplice cameo.

Secondo Deadline, in Black Widow - l'atteso standalone dedicato al personaggio di Vedova Nera, interpretato nuovamente da Scarlett Johansson - assisteremo al ritorno di Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe. L'anticipazione non è stata confermata (né smentita) ufficialmente dai Marvel Studios.

Attenzione, però: Black Widow sarà a tutti gli effetti ambientato molto prima di Endgame, più precisamente nei due anni che intercorrono tra gli eventi visti in Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. Non è da escludere, quindi, che Marvel scelga di portare sullo schermo alcune sequenze con Tony Stark scartate in precedenza proprio da Civil War.

Secondo indiscrezioni della Rete, la partecipazione di Iron Man in Black Widow potrebbe rivelarsi quindi un semplice cameo e, soprattutto, non segnare in alcun modo il 'vero' ritorno di Robert Downey Jr. sul set di un film Marvel.

Ricordiamo in ogni caso che Black Widow, diretto da Cate Shortland, uscirà nelle sale americane l'1 maggio 2020. Nel cast, oltre alla Johansson, troveremo anche Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Olivier Richters, O-T Fagbenle e Ray Winstone.

Cosa ne pensate? Sareste contenti di poter vedere nuovamente 'l'uomo di latta' sul grande schermo nel film dedicato a Vedova Nera?