Cinema

di Eva Carducci - 16/09/2019 15:49 | aggiornato 16/09/2019 15:55

The Irishman di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. L'annuncio arriva dil Direttore Artistico Antonio Monda, Laura Delli Colli e Francesca Via.

1 condivisione

Uno dei film più attesi della stagione cinematografica sarà presentato in anteprima a Roma, durante la quattordicesima edizione della Festa del Cinema. Si tratta di The Irishman di Martin Scorsese che verrà proiettato il prossimo 21 ottobre. A darne l'annuncio il Direttore Artistico Antonio Monda, la Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli, insieme a Francesca Via, Direttore Generale.

La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma di The Irishman rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano alla Festa. È il film più atteso dell’anno e con un cast eccezionale: il fatto che questo gigante del cinema abbia scelto Roma segna ulteriormente quanto sia cresciuta la Festa in questi ultimi anni.

Ha dichiarato Antonio Monda, che aveva già invitato il regista statunitense alla passata edizione della kermesse. Martin Scorsese torna a raccontare la criminalità organizzata e lo fa nell'America del dopoguerra. Attraverso gli occhi di Frank Sheeran, un veterano del secondo conflitto bellico.

The Irishman racconta uno dei più grandi misteri irrisolti della storia statunitense, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, in uno viaggio che indaga tra i segreti del crimine organizzato, i meccanismi e le rivalità, insieme alle connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast tutti pezzi da novanta di Hollywood, da Robert De Niro ad Al Pacino, rispettivamente nei ruoli di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa, fino a Joe Pesci e Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham.

Tratto dal libro di Charles Brandt L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa uscirà in cinema selezionati e su Netflix in autunno.