Richiamano lo stile del trailer animato che li ha preceduti e colgono i protagonisti nelle loro espressioni rappresentative: ecco i nuovissimi character poster di The Walking Dead 10!

Sono appena stati distribuiti da AMC, richiamano lo stile dello splendido trailer animato che li aveva preceduti e sono delle vere opere d'arte: ecco i nuovi character poster che The Walking Dead ha voluto realizzare per i protagonisti della stagione 10.

Dalla perfida Alpha, la cui crudeltà - mista a un pizzico di follia - emerge da uno sguardo che inquieta alla piccola (si fa per dire) Judith Grimes, che guarda al futuro. Da un enigmatico Negan, il cui ruolo sarà determinante nella guerra contro i Sussurratori - in qualsiasi modo deciderà di agire - a un'agguerritissima Michonne, pronta per l'uscita di scena dalla serie.

Come nei precedenti trailer, ad accomunare i vari personaggi è l'uso di un'arma specifica.

Nel suo character poster vediamo Daryl brandire i coltelli che lo accompagnano nelle immagini di questa decima stagione, ormai alle porte.

Dal 7 ottobre su FOX, stando ai poster e ai trailer, vedremo Daryl combattere armato delle sue lame, Michonne con l'inseparabile katana, Carol con l'arco, Judith con il fucile, Alpha con il coltello - insieme a Beta - e Negan... Negan è l'unico senza un'arma, in questa nuova gallery.

E non è un caso.

L'abbiamo incontrato insieme a Lucille, l'arma letale che ha ucciso, terrorizzato, devastato... Poi l'abbiamo visto cadere prigioniero di Rick, in una cella che l'ha ospitato per anni e ha contribuito in modo determinante al suo cambiamento, ma soprattutto al suo legame con la piccola Judith: l'unica, in tutta Alexandria, a concedergli il beneficio del dubbio.

Proprio grazie a Judith l'abbiamo visto agire da eroe, per salvare la piccola durante la tormenta di neve che aveva chiuso la stagione 9.

E ora, di fronte a questo Negan di nuovo inedito, non sappiamo davvero più cosa aspettarci.

Una sola cosa non è in discussione: ancora una volta, Negan avrà un ruolo determinante.

Non possiamo sapere, ancora, se seguirà le orme del suo omonimo nel fumetto di The Walking Dead ormai terminato.

A prescindere dalla strategia che gli autori della serie TV avranno voluto seguire, o creare da zero, Negan sarà di nuovo protagonista.

Perché con un combattente come lui, gli equilibri finiscono necessariamente per spostarsi dalla parte di chi sceglie di affiancare...

Per questo Negan non ha un'arma: Negan è un'arma!