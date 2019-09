I calendari dell'Avvento LEGO (e la casa di pan di zenzero!) per il Natale 2019

Curiosità

di Matteo Tontini - 17/09/2019 16:55 | aggiornato 17/09/2019 17:00

I fan dei mattoncini colorati hanno più di una soluzione per il countdown natalizio!

Per il conto alla rovescia natalizio, i fan di LEGO hanno la possibilità di comprare uno dei meravigliosi Calendari dell'Avvento del franchise. Ce ne sono per tutti i gusti: da Harry Potter a Star Wars, passando per City e Friends. E in occasione di questo Natale 2019, i mattoncini colorati hanno pensato anche a un set contenente una casa di pan di zenzero davvero deliziosa!

Caratteristica dei Calendari dell'Avvento è quella di fornire delle finestrelle, su ognuna delle quali è scritto un numero relativo ai primi 24 giorni di dicembre, che contengono piccole sorprese. L'originale racchiude cioccolatini di forme diverse, ma visto lo spropositato successo del prodotto i vari brand hanno ben pensato di realizzare delle versioni a tema.

Di seguito trovate le più interessanti proposte di LEGO (è bene precisare che i prezzi potrebbero differire leggermente da quello di listino in base alla piattaforma d'acquisto). Buona lettura!

LEGO Harry Potter

Qualora foste appassionati delle avventure del maghetto inglese, il calendario dedicato al mondo magico ideato dalla Rowling potrebbe fare al caso vostro. La confezione comprende minifigure che ritraggono Harry, Hermione, Ron, Silente, il Professor Vitious e l'Architetto di Hogwarts, più la fedele Edvige.

Il Calendario dell'Avvento LEGO di Harry Potter contiene in totale 305 pezzi ed è consigliato a bambini di età uguale o maggiore ai sette anni (ma anche agli adulti, ovviamente!). Oltre alle 7 minifigure, è presente un micro-modello dell'Hogwarts Express, un tavolo della Sala Grande con accessori e un bellissimo caminetto con decorazioni natalizie. Il prezzo di listino del calendario è di 29,99 euro.

La versione LEGO, tuttavia, non è l'unica che i fan di Harry Potter potrebbero desiderare: ce ne sono infatti altre realizzate da Funko e Warner Bros.!

LEGO Star Wars

La "galassia lontana lontana" della saga fantascientifica creata da George Lucas non poteva non essere d'ispirazione per un Calendario dell'Avvento LEGO. Sono inclusi nella confezione i mini-modelli Star Destroyer del Primo Ordine, Shuttle di Kylo Ren, blaster di Stormtrooper, X-wing di Poe, Transporter delle Truppe della Resistenza, Isola di Ahch-To, Quadjumper, Cannone della Morte Nera, Tank Droid dell'Alleanza Corporativa, MTT, capsula di salvataggio, cannone di Hoth e Twin-Pod Cloud Car. Ben 13 in totale!

È inoltre compreso il tappetino apribile dell'Isola di Ahch-To (pianeta sul quale si recò Luke trent'anni dopo la battaglia di Endor) e, a completare il pacchetto, le minifigure di Chewbacca e Luke Skywalker con l'esclusivo costume visto in Episodio VIII.

Anche il Calendario dell'Avvento LEGO di Star Wars ha un prezzo di listino di 29,99 euro.

LEGO City

L'atmosfera natalizia è racchiusa nel calendario di LEGO City, che comprende 234 pezzi e offre una serie di regali costruibili che vanno da un fortino di neve e una motoslitta, fino a una sedia a dondolo, un telescopio e un caminetto. Tra le minifigure presenti nella confezione, 7 in totale, ci sono anche un cane husky con slitta e un Babbo Natale.

Il Calendario dell'Avvento di LEGO City costa 19,99 euro e presenta anche alcuni accessori come una torta, un sacco con regali, un libro apribile, una padella, una coscia di tacchino, biscotti, cioccolata calda e altri ancora.

LEGO Friends

Disponibile a 24,99 euro, il Calendario dell'Avvento LEGO Friends custodisce nei 24 sportellini la mini-doll di Mia, più 2 pinguini e 2 robot, un criceto e pupazzi di neve, ma anche una slitta, uno stereo, una barretta di cioccolato e un albero di Natale (tra le altre cose).

Si tratta del calendario ideale per le bambine che amano cimentarsi nella costruzione di piccoli oggetti a tema natalizio!

LEGO Creator Gingerbread House

Non si tratta di un calendario, ma è senz'altro uno dei set LEGO più particolari e interessanti di questo Natale 2019: la casa di pan di zenzero! La confezione è composta da 1477 pezzi, costa 99,99 dollari ed è disponibile dal 18 settembre: al suo interno sono presenti le minifigure di una famiglia di omini di marzapane (uomo, donna e bambino), un albero di Natale con regali e giocattoli incartati (tra cui un cavallo a dondolo e un trenino), tazze, un biberon, una padella e un'ascia.

Stupenda, peraltro, la casa in sé: presenta tetti decorati con confetti colorati, una porticina verde adornata con bastoncini di zucchero, finestre luccicanti e un alto comignolo. Gli interni non sono meno belli e ricchi di particolari, dal bagnetto con vasca e WC, alla camera da letto con culla per il bebè, fino allo splendido salottino con caminetto e angolo cottura. Di seguito è possibile dare un'occhiata al video che mostra il set.

Che ne pensate della casa di pan di zenzero? E dei calendari?