Disneyland Paris: tutte le novità del 2020!

17/09/2019

Sarà un anno pieno di novità per il noto parco divertimenti di Parigi: dal fantastico viaggio incantato a tema Frozen alla nuova area Avengers Campus. Ecco tutte le attrazioni del 2020.

Cresce l'attesa per l'inizio della stagione estiva 2020 di Disneyland Paris che si preannuncia ricca di novità in grado di stupire tutti i fan, grandi e piccoli.

La casa di Topolino ha annunciato l'apertura di tante nuove attrazioni e aree tematiche che coinvolgeranno i visitatori in incredibili avventure tutte da vivere: il nuovo Avengers Campus, il nuovo Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, la Frozen Celebration e molti altri eventi speciali da non perdere.

Disneyland Paris 2020: le principali novità

Una delle novità in arrivo a Disneyland Paris dedicata soprattutto ai fan Marvel è il nuovo Disney's Hotel New York - The Art of Marvel che, in vista della stagione estiva 2020, ha subito un importante restyling per celebrare gli 80 anni di racconti targati Marvel.

Sarà una vera e propria galleria d'arte che ospiterà più di 300 opere, compresi alcuni pezzi unici, realizzati da 50 artisti degli Studios Marvel. L'hotel comprende 25 suite a tema dedicate agli iconici personaggi degli Avengers, due ristoranti e due bar.

Per rendere il soggiorno ancora più piacevole, gli ospiti dell'Hotel New York - The Art of Marvel potranno usufruire di aree benessere per gli adulti e zone ludiche per i più piccoli. Le prenotazione per soggiornare in una delle stanze del nuovo hotel di Disneyland Paris apriranno il 5 novembre 2019.

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime due stagioni, dal 24 marzo al 7 giugno 2020 torneranno i Supereroi Marvel ad animare il Parco Walt Disney Studios. I visitatori potranno assistere a fantastici spettacoli e vivere avventure epiche in compagnia di Iron Man, Captain America, Spider-Man, Captain Marvel e tutti gli altri loro beniamini.

Sempre restando in tema Marvel, altra importante novità della prossima stagione estiva di Disneyland Paris è rappresentata dall'Avengers Campus. Sarà la prima delle nuove aree tematiche che sorgeranno nel corso dei prossimi anni all'interno del noto parco divertimenti di Parigi e che comprenderanno anche una nuova area dedicata interamente a Frozen.

Nell'Avengers Campus gli ospiti potranno provare incredibili attrazioni, fare incontri eroici e gustarsi un buon pasto in uno dei ristoranti a tema Marvel disponibili. Inoltre ci sarà un'attrazione dedicata a Spider-Man che regalerà ai visitatori un piccolo assaggio sulla vita dei supereroi e dovranno poi aiutare l'Uomo Ragno a recuperare alcuni Spider-Bot fuori controllo.

Tra le pellicole d'animazione Disney più amate c'è sicuramente Frozen, i cui personaggi saranno tra i protagonisti della nuova stagione di Disneyland Paris. Dall'11 gennaio al 3 maggio 2020 arriverà la Frozen Celebration grazie alla quale gli ospiti potranno fare un nuovo viaggio incantato insieme ad Anna, Elsa, Kristoff, Sven e il simpatico Olaf.

In questo periodo si potrà assistere ad una nuova e sfavillante parata con acrobati e ballerini che sfileranno per ben quattro volte al giorno e sarà dedicata a Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, sequel del film del 2013 in uscita il prossimo 27 novembre 2019.

Sarà disponibile poi dal 17 novembre una nuova avventura interattiva, Frozen: Un Invito Musicale, grazie alla quale gli ospiti saranno trasportati nel magico regno di Arendelle dove avranno l'occasione di interagire e giocare con i loro beniamini. Potranno poi entrare nell'incantato castello di ghiaccio di Elsa e cantare sulle note dell'iconico brano All'alba sorgerò.

Sempre a partire dal prossimo 11 gennaio 2020 si potrà esplorare una galassia molto, molto lontana e vivere così una fantastica esperienza a tema Star Wars in compagnia degli iconici personaggi della saga come Chewbacca, R2-D2 e C-3PO. Gli ospiti potranno anche affrontare il Lato Oscuro della Forza con i celebri villain Darth Vader e Kylo Ren.

Disneyland Paris ospiterà poi un'incredibile spettacolo con protagonisti i personaggi di Guerre Stellari tra effetti speciali, proiezioni e diverse marce degli Stormtrooper, guidati da Capitan Phasma e Darth Vader.

Disneyland Paris 2019-2020: al via le iconiche Stagioni Disney

Torna anche quest'anno, dal 28 settembre al 3 novembre 2019, il Festival di Halloween Disney che permetterà ai visitatori di immergersi nella spaventosa atmosfera della celebre festività di origine celtica. Sarà allestito un nuovo spettacolo e una nuova attrazione che vedrà protagonisti i Cattivi Disney, ai quali si unirà la perfida strega del mare Ursula e non mancheranno poi Topolino e i suoi amici ma con un tocco di malvagità.

Halloween stavolta avrà un "gusto" tutto nuovo grazie alla collaborazione con il cioccolatiere belga Pierre Marcolini che creerà una scatola di deliziosi cioccolatini "dolcetto o scherzetto" disponibili in alcune delle camere del Disneyland Hotel.

Nel parco si potranno assaggiare anche diverse specialità a tema Halloween come i cupcake di Crudelia De Mon o gli hamburger ispirati a Malefica. Tutti gli amanti del brivido poi potranno divertirsi con la nuova versione di The Twilight Zone Tower of Terror, una delle attrazioni più gettonate di Disneyland Paris.

Dal 9 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 tornerà invece la magia del Natale nel Parco Walt Disney Studios. In questo periodo gli ospiti potranno immergersi in questa magica atmosfera natalizie e assistere alla Disney Christmas Parade dove incontreranno i loro personaggi preferiti ai quali quest'anno si uniranno le Principesse Disney.

Disneyland Paris poi celebrerà la fine dell'anno con il ritorno di Topolino e la Band di Natale che si esibiranno dal vivo proponendo il meglio della tradizione musicale natalizia, numeri di tip tap e l'assolo di batteria di Topolino.

Infine, visto l'enorme successo ottenuto dalla prima edizione, nell'estate 2020 tornerà anche il Festival del Re Leone e della Giungla con Timon, Rafiki, Baloo e tutti gli altri personaggi.

E voi siete pronti a vivere nuove avventure a Disneyland Paris?