Dopo 22 anni, Ash Ketchum trionfa alla Lega Pokémon (e i fan impazziscono)

di Stefania Sperandio - 17/09/2019 08:17 | aggiornato 17/09/2019 08:22

Ci ha impiegato ventidue anni, ma alla fine ce l'ha fatta: Ash Ketchum, iconico protagonista della serie animata Pokémon, ha trionfato nella Lega Pokémon!

Gli è servito un po' di tempo – diciamo, più o meno, ventidue anni – ma alla fine ce l'ha fatta: stiamo parlando di Ash Ketchum, celebre protagonista della serie animata Pokémon, che ha finalmente trionfato nella Lega Pokémon.

La notizia arriva dal più recente episodio di Pokémon Sole e Luna (che ancora non è andato in onda in Occidente), dove Ash e Pikachu, nella Lega Pokémon di Alola, sono riusciti finalmente a guadagnare la vittoria. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando gli entusiasmi dei fan.

Un'infinità i messaggi di giubilio arrivati dagli appassionati di tutto il mondo, a partire da quello di Veronica Taylor, attrice che fu voce di Ash nelle prime otto stagioni di Pokémon localizzate in inglese. In un tweet, l'artista scrive:

Congratulazioni ad Ash Ketchum per aver vinto la Lega Pokémon, da parte del suo Ash 'più giovane', più o meno del 1998... Il duro lavoro, la determinazione, i buoni amici e un po' di fortuna ripagano sempre!

Congratulations to Ash Ketchum on winning the Pokémon League from Ash’s ‘younger’ self, circa 1998...yup, hard work, determination, good friends, and a bit of luck pay off! #pokemon #ashketchum #winning pic.twitter.com/JhgRcGJBEy — Veronica Taylor (@TheVeronicaT) September 15, 2019

Un fan, Khaled Abdallah, scrive invece:

Sono serviti vent'anni e innumerevoli stagioni per vincere la Lega Pokémon, ma alla fine ce l'ha fatta. Non smettete mai di inseguire i vostri sogni! Non arrendetevi mai! Tutto è possibile!

It took Ash Ketchum 20 years and countless series to win the Pokémon league but he finally did it. Never stop chasing your dreams! Never give up! Anything is posssiiiiible!!!! pic.twitter.com/PdKtdvaZ6f — Khaled Abdallah (@khaled74) September 15, 2019

Jane Lednovich, produttrice per Fox News, è più laconica e fa notare quanto tempo il buon Ash abbia impiegato per inseguire il suo grande sogno:

Wow, Ash ci ha messo solo ventidue anni a vincere la Lega Pokémon.

Wow, it only took 22 years for Ash to win the Pokemon League. — Jane (@JaneLednovich) September 15, 2019

Un altro fan, Aero, sottolinea l'importanza di Ash nel cuore dei fan di Pokémon, per celebrare il significato della sua vittoria finale:

Ash Ketchum è stato parte di milioni di vite e anche se molti hanno smesso di guardare la serie anime, lui ha continuato a essere un allenatore visto come punto di riferimento per le nuove generazioni. Ha perso ogni Lega Pokémon per insegnare ai bambini che non c'è niente di male nel perdere – e oggi ha finalmente vinto. Che giornata per i fan dei Pokémon!

Ash Ketchum has been a part of millions of lives & while many stop watching the Pokémon anime Ash continued to be a role model trainer for new generations. He's lost every Pokémon League to teach children it's ok to lose & today he finally won. What a day to be a Pokémon fan :) pic.twitter.com/Gzbf9j08N9 — Aero (@ActualAero) September 15, 2019

Incontenibile un altro fan, che nel pubblicare un'immagine di Ash con la sua coppa scrive:

È il primo campione di Alola, quello che state guardando! Ash Ketchum! Sì, non è un sogno!

You're looking at ALOLA'S FIRST CHAMPION

ASH KETCHUM

YES THIS IS NOT A DREAM#anipoke pic.twitter.com/tyFSpgl6qI — Sour (@Sourcastic25) September 15, 2019

E ancora, un altro fan celebra la crescita di Ash:

Penso che quello che mi ha colpito di più in quest'episodio sia stata la faccia di Ash quando ha vinto. Era davvero sconvolto. L'intero stadio che lo acclamava e lui non aveva parole. SE LO È MERITATO. Noi, I FAN, abbiamo visto questo ragazzino di dieci anni crescere dall'essere un testone a essere una leggenda. Anche io sono senza parole.

I think what broke me the most about this episode was Ash’s face when he won. Pure shock. The entire stadium cheering for him, and he was speechless. THIS. WAS. EARNED. We THE FANS who have seen this 10 year old grow from a klutz to a legend. Im speechless too. #anipoke pic.twitter.com/ylhnn8dgcE — That Ice Guy IS SCREAMING ABOUT CHAMPION ASH!!!! (@Frostsplash) September 15, 2019

E, dal momento che Ash non riusciva mai a vincere e si erano originati dei meme sulla questione, qualcuno ha fatto notare che sono ora arrivati al loro inappellabile epilogo, perché Ketchum è finalmente un campione:

Siete anche voi tra coloro che stanno celebrando (con immancabile incredulità, dopo così tanti anni) la grande vittoria di Ash ad Alola?