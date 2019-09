In Giappone arriva l'hotel pensato per chi ama i videogiochi

VideogamesCuriosità

Aprirà le sue porte a Osaka e si chiamerà Esports Hotel E-Zone Cyberspace: sarà un albergo interamente pensato per chi ama i videogiochi – al punto da includere delle postazioni da gioco anche nelle camere da letto!

Che il Giappone fosse terra fertile per gli amanti dei videogiochi, non è sicuramente una novità: il Paese del Sol Levante è casa natia di giganti dell'industria come Nintendo, Sony (PlayStation) e SEGA, solo per citarne alcuni. Non sorprende, allora, che l'idea di un albergo dedicato al mondo dei videogiochi sia destinata a concretizzarsi proprio a Osaka.

A rivelare la notizia è il sito specializzato Kotaku, che anticipa anche i dettagli di questo angolo da sogno per tutti i gamer. Immaginato soprattutto per gli amanti degli eSport, l'albergo si chiamerà (almeno presso gli occidentali) eSports Hotel E-Zone Cyberspace e sarà il primo in Giappone a proporre il tema dei videogiochi come quello preponderante per i suoi ospiti.

HD E-Zone Alcune delle postazioni da gioco che si troveranno nell'albergo a Osaka

Strutturato in nove diversi piani, l'hotel E-Zone conterà su ambienti diversi per necessità diverse – e si sa che chi prenota un albergo ha bisogno di due cose, almeno in questo caso: un posto per dormire e un posto dove giocare. Così, mentre il piano terra sarà adibito all'accesso, il primo, il secondo e il terzo piano saranno invece interamente concentrati sulle postazioni da gaming.

Come spiegato anche sul sito ufficiale dell'albergo, in totale saranno presenti 71 postazioni da gioco, equipaggiate di PC attrezzati anche con una connessione a banda larga, indispensabile sia per le esperienze online che per lo streaming delle proprie partite.

HD E-Zone I posti letto al settimo piano saranno a loro volta dotati di postazioni da gioco private

Se, invece, per qualche motivo vi aspettate, in un albergo, di poter dormire, dovrete raggiungere i piani dal quarto all'ottavo, dove saranno situate le camere con 94 posti letto. Al settimo, per chi proprio non vuole smettere di giocare, saranno anche presenti delle speciali stanze a loro volta dotate di PC da gioco, utilizzabili solamente dall'inquilino.

Dal sito ufficiale, apprendiamo anche che le postazioni da gioco situate nei piani più bassi non sono pensate solamente per divertire gli inquilini, ma diventeranno anche teatro di competizioni eSport che avranno sede proprio presso l'hotel.

HD E-Zone L'albergo E-Zone aprirà ad aprile 2020 e ospiterà anche dei tornei di eSport

L'apertura è fissata per aprile 2020 presso il 4-9 di Naniwa-ku, nel quartiere di Nihonbashi, a Osaka. Nel giorno dell'inaugurazione, ancora da fissare con precisione, si terrà presso l'albergo anche una speciale festa che – siamo pronti a scommetterci – sarà interamente a tema videogiochi.

State già pianificando il vostro viaggio a Osaka per vivere l'esperienza offerta da E-Zone Cyberspace?