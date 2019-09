Gli easter egg di Borderlands 3 omaggiano Game of Thrones e Il Signore degli Anelli

VideogamesTV NewsCinema

di Andrea Guerriero - 17/09/2019 10:52 | aggiornato 17/09/2019 10:57

Finalmente disponibile su PC e console, il terzo capitolo di Borderlands non rinuncia alla tradizione. E mette in scena diversi easter egg dedicati a serie TV e film di successo, come già fecero i suoi predecessori.

1 condivisione

Gli appassionati di sparatutto in prima persona hanno un nuovo feticcio. Dallo scorso 13 settembre è infatti disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One l'ampiamente atteso Borderlands 3, terzo capitolo regolare di una saga che non ha di certo bisogno di presentazioni nell'industria videoludica.

Un terzo capitolo che è approdato sul mercato con il fare del campione, più grande, grosso e cattivo dei suoi predecessori. E che dà in pasto ai gamer tutti quegli elementi che hanno reso il franchise una vera e propria leggenda. Non mancano il loot di armi sfrenato, centinaia di proiettili a schermo, una narrazione sempre pungente e fuori di testa, così come quattro Cacciatori della Cripta nuovi di zecca, con cui esplorare - da soli o in compagnia tramite il multiplayer online - il pianeta Pandora.

Borderlands 3, poi, si mantiene ancorato alla sua gloriosa tradizione anche grazie alla presenza di numerosi easter egg, vale a dire omaggi più o meno espliciti ad altre opere poligonali, o a mostri sacri di serie TV, film e letteratura.

Non a caso, il canale YouTube Arekkz Gaming ha pubblicato diversi video in merito, che mettono in luce ancora una volta la folle creatività degli sviluppatori di Gearbox Software. Recandovi a Eden 6 e avventurandovi nelle fogne, ad esempio, raggiungerete un'area denominata West of Gross. Qui troverete ad attendervi, con intenzioni poco amichevoli, Mother of Grogans, The Uncorroded, Queen of the Sewer Kingdom.

Si tratta di un evidente richiamo alla Madre dei Draghi di Game of Thrones, Daenerys Targaryen, interpretata sul piccolo schermo dall’attrice Emilia Clarke. Anche nello shooter pubblicato da 2K Games cercherà di eliminarvi sfruttando la potenza devastante di tre draghi.

Borderlands 3 non rinuncia neppure alle citazioni cinematografiche. Come quella, sempre catturata in video, che porta alla mente Il Signore degli Anelli, ed in particolare il primo film ispirato all'antologia cartacea di Tolkien:

Alla Compagnia dell'Anello è quindi dedicato un altro dei tanti easter egg presenti nel videogame sparacchino, e che spaziano da armi ispirate a Super Mario e al Team Rocket dei Pokémon fino a sorprese pensate per i fan di One Punch Man e Rick & Morty.

Gearbox Software/2K Games

Vi ricordiamo ancora una volta che Borderlands 3 è già disponibile per l'acquisto nei negozi fisici, online e digitali, nelle edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC.