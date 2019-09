Il film animato dedicato a Funko è in arrivo!

CinemaAnimazione

Gli adorabili gadget da collezione di Funko arriveranno presto anche al cinema.

Di solito, le cose vanno così: un film arriva al cinema, conquista il pubblico, e Funko è subito lì, a trasformane i protagonisti in adorabili figure da collezione. Stavolta, però, ci sarà un piccolo corto circuito.

In modo molto simile a quanto ha già fatto per i mattoncini LEGO, Warner Bros. porterà al cinema anche i personaggi Funko.

Il progetto animato, che ha le carte in regola per conquistare spettatori di tutte le età, è già legato a due nomi piuttosto interessanti. Si tratta di quelli di Teddy Newton e di Mark Dindal. Il primo collabora attualmente con gli Studi Pixar, dove ha già lavorato (anche) come character designer, storyboard artist e in qualità di regista grazie al corto Day and Night, che gli è valsa anche una nomination agli Oscar nel 2010. Per l'avventura cinematografica di Funko, però, Newton si occuperà di sviluppare la storia. Il regista Mark Dindal, al contrario, vanta una lunga lista di progetti a marchio Disney: ha collaborato con lo studio in molte occasioni e ha diretto diversi lungometraggi, tra cui Le follie dell'imperatore e Chicken Little.

Per il momento non si conoscono altre informazioni sull'arrivo di Funko sul grande schermo, ma il team creativo sembra essere già formato e pronto a mettersi al lavoro.

La grande domanda che i fan dell'azienda si stanno facendo al momento è quali personaggi verranno inclusi nella storia. Se l'approccio sarà simile a quello già adottato dalla saga di The LEGO Movie, è probabile che il film avrà per protagonisti dei Funko originali, affiancati da alcuni degli eroi e dei villain più amati che, negli anni, si sono trasformati in oggetti da collezione. In questo caso, il cast dell'avventura animata potrebbe rivelarsi davvero immenso, visto l'elevato numero di Funko in circolazione e il continuo rinnovo dei cataloghi dell'azienda, specialmente per quanto riguarda le collezioni Pop! Vinyl, ispirate ai personaggi della cultura popolare.

Dagli eroi Marvel ai classici dell'horror; da Harry Potter a Naruto e One Piece, passando per Game of Thrones e Stranger Things il film Warner potrebbe davvero essere ricco di cameo e apparizioni eccellenti. Diritti cinematografici permettendo, ovviamente.

