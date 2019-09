In Pokémon GO arrivano i mostri di quinta generazione: tutte le novità

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/09/2019 16:33 | aggiornato 17/09/2019 16:37

Le creature tascabili della regione di Unova debuttano finalmente sugli schermi touch di tutto il mondo. Voi avete già lucidato la vostra PokéBall?

1 condivisione

Sono passati tre anni dalla sua uscita sul mercato, eppure Pokémon GO fa ancora - tanto - parlare di sé.

Merito non solo di un franchise tanto amato, ma anche degli sforzi dei ragazzi di Niantic Labs. Gli sviluppatori continuano infatti a rinnovare la loro app in realtà aumentata con nuove trovate, mantenendola appetibile agli occhi del vasto pubblico su dispositivi mobile iOS e Android.

Non a caso, proprio nelle ultime ore il titolo dedicato alle creature tascabili di Nintendo ha accolto i Pokémon di quinta generazione, vale a dire quelli conosciuti per la prima volta in Pokémon Bianco e Nero su Nintendo DS - era il 2007 - esplorando la regione di Unova. Pokémon GO li mette a disposizione di tutti gli Allenatori "da smartphone", come confermato dallo stesso team via Twitter:

⚪⚫ Get ready for a Unova unveiling, Trainers! ⚫ ⚪



It’s almost time for new encounters with Pokémon featured in Pokémon Black Version and Pokémon White Version. Will you be the first to catch all of them? 😉 #PokemonGOhttps://t.co/3RQE8QbDVy pic.twitter.com/PnBXKNnVQ2 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 16, 2019

Più di tre anni fa, il vostro viaggio in Pokémon GO ha avuto inizio con i Pokémon originari della regione di Kanto ed è proseguito con l’incontro di centinaia di Pokémon delle regioni di Johto, Hoenn e Sinnoh, tra lotte, raid e ricerche completate. Ora il momento di incontrare i Pokémon originari della regione di Unima è vicino. Preparatevi a incontrare nuovi amici e i Pokémon presenti in Pokémon Nero e Bianco, in arrivo su Pokémon GO.

Di conseguenza potremo imbatterci in tantissimi Pokémon di quinta generazione sui nostri schermi touch, come Snivy, Tepig, Oshawott, Patrat, Lillipup, Purrloin, Pidove o Blitzle. In particolare, Spark ha scoperto nelle sue ricerche che alcuni mostri possono schiudersi dalle Uova:

Uova da 2 km: Patrat, Lillipup, Purrloin, Pidove

Uova da 5 km: Snivy, Tepig, Oshawott, Blitzle, Drilbur, Foongus

Uova da 10 km: Ferroseed, Klink, Litwick, Golett, Deino

Lillipup, Patrat e Klink possono invece essere incontrai nei raid di Pokémon GO, come svelato da Candela. Blanche ha inoltre segnalato che alcuni Pokémon selvatici compaiono solo in determinate parti del mondo, vale a dire:

Asia Pacifico: Pansage, il Pokémon Scimperba

Europa, Medio Oriente, Africa e India: Pansear, il Pokémon Testacalda

Americhe e Groenlandia: Panpour, il Pokémon Annaffiatore

Emisfero occidentale: Heatmor, il Pokémon Formichiere

Emisfero orientale: Durant, il Pokémon Ferformica

Se siete fortunati, potreste incontrare Patrat e Lillipup cromatici

Con la quinta generazione, esordisce poi la Pietra Unima. Si tratta di una pietra evolutiva nera e bianca, che permette naturalmente ad alcuni Pokémon di evolversi – tra questi, c’è ad esempio Lampent. L'oggetto in questione può essere ottenuto nelle scoperte straordinarie, mentre sappiamo che altri Pokémon originari della regione di Unova saranno disponibili su Pokémon GO in seguito agli aggiornamenti che il Professor Willow condividerà dalle sue ricerche.

Voi siete già partiti per nuove avventure a colpi di PokéBall?