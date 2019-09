Jurassic World: Battle at Big Rock, guarda il corto

Cinema

Un tranquillo weekend di paura...

È una piacevole sorpresa per tutti i fan: il regista Colin Trevorrow ha segretamente diretto un cortometraggio ambientato nell'universo di Jurassic World.

Il corto si intitola Battle at Big Rock ed è andato in onda domenica 15 settembre 2019 sull'emittente televisiva americana FX. Adesso è disponibile per intero sul canale ufficiale YouTube della saga (e in apertura di questo articolo).

La storia del cortometraggio è ambientata un anno dopo i fatti avvenuti nel film Jurassic World: Il regno distrutto (diretto da Juan Antonio Bayona nel 2018), in un mondo, quindi, dove i dinosauri "convivono" con gli umani.

Il video inizia con delle voci fuori campo che discutono della nuova situazione di convivenza forzata. Simbolica la frase "è questa la nuova normalità?", a indicare che, probabilmente, il governo degli Stati Uniti d'America non ha provveduto (o non è riuscito) a uccidere o catturare i dinosauri, e ora l'uomo deve far fronte a una nuova minaccia.

Protagonista della storia è una famiglia che si reca al Big Rock National Park (in Illinois), per quella che speravano essere una tranquilla vacanza all'aria aperta. Mentre sono a cena, i genitori si accorgono che il loro vicino Greg è sparito insieme ad altri campeggiatori. Inizialmente, pensano alla presenza di un orso. Poi, la frase "è uno di loro" ci fa capire che le persone sono ormai a conoscenza del fatto che i dinosauri sono liberi nel mondo.

HD Universal Studios Una scena da Battle at Big Rock

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! I protagonisti conoscono le regole - "stare calmi" - ma poi qualcosa va male! Giunge un Allosauro, uno dei dinosauri carnivori più famosi della storia, che attacca un esemplare adulto e un piccolo di Nasutoceratops, una specie erbivora. La lotta per la sopravvivenza coinvolge anche la famiglia, che tra ammirazione, stupore e paura resta nascosta nel suo camper. Poi il figlioletto più piccolo viene svegliato dal fracasso e inizia a piangere. Il pianto del bambino attira l'Allosauro, che inizia a distruggere il camper per cercare di mangiare le prede al suo interno. Dopo momenti di paura e tensione, il dinosauro viene colpito da delle frecce, lanciate dalla balestra della figlia minore, e così si allontana dalla famiglia. Durante i titoli di coda vengono mostrate delle divertenti scene con alcune interazioni uomo/dinosauro. Tra queste una spettacolare che coinvolge anche uno squalo, simbolo che la supremazia marina di quest'ultimo è terminata.

Backstage e curiosità

Questi progetti speciali sono linfa vitale per gli appassionati e servono soprattutto per mantenere vivo l'interesse del pubblico verso un franchise.

Un'operazione simile era stata messa in atto per l'uscita cinematografica di Blade Runner 2049, con la realizzazione di diversi "cortometraggi ponte" tra il film di Ridley Scott del 1982 e quello di Denis Villeneuve del 2017.

Il regista e co-sceneggiatore di Jurassic World: Battle at Big Rock, Colin Trevorrow, è stato intervistato dal sito americano Collider e ha fornito diverse interessanti informazioni sul suo lavoro.

Il Big Rock National Park è situato a circa 32 chilometri da dove si sono svolti gli avvenimenti nel finale del film Jurassic World: Il regno distrutto

Quello visto nel cortometraggio rappresenta il primo vero grande scontro tra dinosauri e umani dopo Jurassic World: Il regno distrutto

Il corto è stato girato in gran segreto in Irlanda, poco fuori Dublino, nell'inverno del 2018 e per 5 giorni

L'idea di realizzare il cortometraggio è arrivata da Universal Studios, che ha pensato di affidare il progetto a Trevorrow

Il cortometraggio è scritto da Trevorrow insieme a Emily Carmichael. La coppia ha anche scritto il film di prossima uscita Jurassic World 3

Per l'Allosauro è stato utilizzato un animatronic gigante, quindi non è stato realizzato in computer grafica ma proprio come i dinosauri del primo Jurassic Park

La famiglia protagonista è originaria di 'Oakland (California)

La musica del corto è stata composta da Amie Doherty, che è stata capace di inserire le iconiche musiche del franchise firmate da John Williams e Michael Giacchino

Nel cast di Jurassic World: Battle at Big Rock ci sono André Holland, Natalie Martinez, Melody Hurd, Pierson Salvador, Chris Finlayson, Noah Cole e Ethan Cole.

A questo punto, l'attesa per Jurassic World 3 (nei cinema USA dall'11 giugno 2021) è alle stelle: cosa succederà alla convivenza tra umani e dinosauri?