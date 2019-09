La Ruota del Tempo: al via le riprese con un omaggio a Robert Jordan

TV NewsLibri

di Mattia Chiappani - 17/09/2019 10:25 | aggiornato 17/09/2019 10:29

L'attesissima serie Amazon basata su La Ruota del Tempo ha ufficialmente iniziato la fase di produzione e gli autori hanno voluto partire con un piccolo omaggio a Robert Jordan.

1 condivisione

Sono tantissimi i fan in tutto il mondo della saga letteraria de La Ruota del Tempo, uno dei cicli fantasy più famosi del genere. Anche per questo motivo c'è un'attesa piuttosto alta per l'adattamento che arriverà presto su Amazon Prime Video, il cui sviluppo è stato piuttosto lungo. Negli ultimi mesi però la lavorazione si è accelerata e finalmente gli appassionati hanno potuto scoprire i nomi e i volti degli interpreti dei diversi personaggi della saga, tra cui figura anche Rosamund Pike, che interpreterà Moiraine.

Completato quindi il cast, si attendeva solamente il via alle riprese e questo è arrivato ufficialmente il 16 settembre. Una data importante, che coincide con il dodicesimo anniversario della morte di Robert Jordan, autore originale della serie di romanzi. Si tratta ovviamente di una casualità, che però è comunque molto sentita dal team che si sta occupando di questo progetto. Per questo motivo lo showrunner Rafe Judkins ha deciso di annunciare il via alle riprese con un breve video per ricordare la ricorrenza e omaggiare lo scrittore.

Alla fine del filmato compare una citazione di Robert Jordan stesso, che potete trovare qui di seguito tradotta in italiano:

Possa tu rifugiarti nella mano del Creatore e possa l'ultimo abbraccio della madre accoglierti a casa.

Sembra quindi che gli autori che si stanno occupando della trasposizione de La Ruota del Tempo per Amazon Prime Video abbiano ben chiaro il senso di responsabilità che hanno nei confronti dei tantissimi amanti delle opere di Robert Jordan in tutto il mondo. Un fattore che può solo aumentare la fiducia degli appassionati verso questo progetto.

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla data di uscita de La Ruota del Tempo. Tuttavia, considerando lo stato della lavorazione, è possibile ipotizzare che non sarà rilasciata prima della fine del 2020, arrivando forse addirittura nel 2021.

Via Bleeding Cool