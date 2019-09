La sveglia PlayStation originale, per tornare indietro di 25 anni ogni mattina

La lampada-palloncino rosso è qui, giusto in tempo per il risveglio di Pennywise

La lampada-palloncino rosso è qui, giusto in tempo per il risveglio di Pennywise

Il secondo prodotto, invece, potrebbe risultare molto utile per dare alla vostra stanza da gaming la giusta quantità di luce durante le sessioni di gioco. Con il cubo luminoso ispirato a PlayStation e con il suo altoparlante Bluetooth, potrete infatti godervi la vostra musica preferita in modalità wireless e numerosi effetti luminosi con 9 colori diversi completamente personalizzabili dal telecomando incluso.

Il primo è infatti una sveglia ispirata alla console PlayStation originale - tornata di recente in versione Classic con 20 giochi preinstallati -, ideale per chi vorrebbe svegliarsi ogni giorno con la propria console preferita accanto. La sveglia si chiama PS1AC , e include un effetto extra che consente di illuminare il soffitto con il logo PlayStation o i quattro simboli PlayStation. Per passare da un design all'altro sarà sufficiente cambiare le cartucce incluse nella confezione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok