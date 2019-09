Mi Pocket: da Xiaomi la stampante portatile compatta ed economica

Tecnologia

In arrivo la stampante portatile di Xiaomi dal design minimale e dal prezzo contenuto. Mi Pocket si avvale della tecnologia ZINK e supporta la realtà aumentata. Sarà un best buy?

Se Xiaomi è oggi un'azienda affermata e conosciuta lo deve agli smartphone forti di un rapporto qualità-prezzo quasi impareggiabile, ma anche prodotti di altre categorie - comunque appartenenti all'ambito tech - non devono essere sottovalutati. L'ultima proposta della società di Pechino è una stampante portatile per tutte le tasche (in tutti i sensi).

Protagonista di una campagna di raccolta fondi la Mi Pocket Photo Printer è un accessorio compatto, esteticamente simile a una classica powerbank (via GizmoChina). I materiali scelti dall'azienda cinese sono ABS e PC, che rendono il dispositivo resistente ad urti e fiamme. Il design è essenziale e pulito, visibili solo tre pulsanti e lo slider laterale che accoglie la carta per la stampa.

Xiaomi Mi Pocket Photo Printer, compatta ed economica

Mi Pocket Photo Printer stampa foto da tre pollici di diagonale utilizzando la tecnologia ZINK (Zero Ink, quindi senza inchiostro). Il piccolo dispositivo supporta inoltre la realtà aumentata, le foto infatti - quando inquadrate - prendono vita sul display di smartphone e tablet grazie all'applicazione Mi Home, disponibile su App Store e Play Store.

La stampante portatile di Xiaomi dovrebbe arrivare sul mercato il 2 ottobre (quasi sicuramente anche in Italia) ad un costo di circa 44 euro.

Le alternative

Il prezzo della Mi Pocket Photo Printer è senza dubbio allettante ma se non volete attendere ottobre per l'acquisto di una stampante portatile le alternative non mancano, e portano le firme di affidabili brand come HP, Huawei o Polaroid.

HP Sprocket

HP

Polaroid ZIP

Polaroid

Huawei Photo Printer

Huawei

Lifeprint

Lifeprint

