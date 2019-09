Cinema

di Silvia Artana - 17/09/2019 11:38 | aggiornato 17/09/2019 11:42

Dopo essere stato un serial killer, Michael C. Hall diventa un detective nel film All'ombra della luna. Il trailer ufficiale anticipa un thriller psicologico a tinte sci-fi e soprannaturali.

Dopo 8 anni nei panni di un serial killer (e che serial killer), Michael C. Hall è passato dall'altra parte della barricata. Nel film di prossima uscita All'ombra della luna (In the Shadow of the Moon), la star di Dexter interpreta un detective della polizia di Filadelfia, coinvolto in un caso di omicidi e... viaggi nel tempo.

Il trailer ufficiale (che trovate in copertina) anticipa un thriller a tinte sci-fi e soprannaturali. Ma del resto, con Jim Mickle alla regia, non ci si potrebbe aspettare nulla di diverso.

L'autore del disturbante We Are What We Are (su una "normale" famiglia di cannibali) e dell'acclamato Cold in July - Freddo a luglio (basato sull'omonimo romanzo di Joe R. Lansdale), non ha mai nascosto la sua predilezione per il mistero e l'orrore e All'ombra della luna sembra possedere tutti i suoi ingredienti preferiti. Almeno a giudicare dalla sinossi ufficiale condivisa da Spoiler TV:

Nel 1988, l'agente della polizia di Filadelfia Thomas Lockhart, che ambisce a diventare detective, si mette sulle tracce di un serial killer, che ricompare misteriosamente ogni 9 anni. Ma quando i crimini commessi dall'assassino iniziano a sfidare ogni spiegazione scientifica, l'ossessione di Lockhart di scoprire la verità minaccia la sua carriera, la sua famiglia e la sua stessa salute mentale. All'ombra della luna è un thriller psicologico, che esplora il potere del tempo e come il suo scorrere può unire e dividere gli uomini.

Insieme a Michael C. Hall (che ha lavorato con Mickle anche in Cold in July), nel cast ci sono Boyd Holbrook, che interpreta Thomas Lockhart ed è un volto noto ai fan di Narcos per il ruolo dell'agente della Dea Steve Murphy, Bokeem Woodbine (Spiderman: Homecoming, Fargo) e Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth).

Invece, la sceneggiatura porta la firma di Geoffrey Tock e Gregory Weidman, che hanno già lavorato insieme per le serie Defiance, Zoo e Limitless.

All'ombra della luna sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 27 settembre 2019.