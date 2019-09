Natale con Harry Potter: la cena nella Sala Grande di Hogwarts

CuriositàCinemaLibri

di Giacinta Carnevale - 17/09/2019 08:12 | aggiornato 17/09/2019 08:16

Torna anche quest'anno, per tutti gli appassionati di Harry Potter, la magia della cena di Natale nella Sala Grande di Hogwarts presso il Warner Bros. Studio Tour vicino Londra.

Arrivano ottime notizie per tutti i fan del celebre maghetto creato dalla geniale mente della scrittrice britannica J.K. Rowling. La Sala Grande di Hogwarts nei Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter si prepara a diffondere ancora una volta la magia delle festività natalizie.

Torna infatti anche quest'anno la tradizionale cena di Natale nella Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo che, per l'occasione, sarà addobbata da sfavillanti decorazioni d'argento e da alcuni oggetti di scena a tema natalizio presenti nelle pellicole della saga cinematografica.

Per tre serate poi - il 9, 10 e 11 dicembre - i visitatori avranno la possibilità di gustarsi una ricca cena, che includerà bevande e piatti deliziosi come i ravioli ricotta e spinaci e il tacchino arrosto, in uno dei tavoli iconici della scuola circondati da piccole streghe in sella a manici di scopa e da alberi ornati con palline dorate.

Warner Bros. Pictures

Una volta terminata la cena, si potranno esplorare gli Studios Warner Bros. e i set di Harry Potter come la sala comune di Grifondoro o la casa dei Weasley allestiti come nelle scene natalizie viste nei film. Prima di salire a bordo dell'Hogwarts Express, presso il celebre Binario 9 ¾ sarà servita una golosa selezione di dessert tra cui il tradizionale budino di Natale britannico. Non potrà mancare poi la famosa Burrobirra che sarà disponibile presso la caffetteria.

Come riporta il sito ufficiale dell'iniziativa, la Cena nella Sala Grande avrà inizio alle ore 18 per poi concludersi con balli e musica intorno a mezzanotte. Sarà possibile visitare gli studi Warner Bros. in versione natalizia dal 16 novembre 2019 fino al 26 gennaio 2020.

I biglietti per il tradizionale cenone di Natale saranno in vendita sul sito del Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter dal 17 settembre e avranno un costo di 240 sterline a persona.

E voi siete pronti a vivere la magia del Natale ad Hogwarts?